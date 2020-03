Politica & Lavoro

Campania - Eav, annullato l'appalto per la fornitura di 40 nuovi treni

De Gregorio chiarisce: «L'azienda non ha sbagliato nulla. Nei prossimi giorni la commissione si riunirà ed assegnerà.»

di Davide Soccavo domenica 1 marzo 2020 - 21:10

Il Tar della Regione Campania ha accolto il ricordo di una società che aveva partecipato alla gara d’appalto, il cui iter procedurale si è concluso circa 5 mesi fa. Il che significa l’assegnazione per la fornitura di 40 nuovi treni è stata annullata. Una bella batosta per i lavoratori dei convogli dell’Eav.



Le due società contrapposte sono la Stadler e la Hitachi Rail. I giudici del Tar hanno riscontrato delle anomalie nell’operato della commissione di gara. Per tale motivo l’annullamento è stato inevitabile. Tuttavia, ci sarà un nuovo ricorso da parte dell’impresa che ha vinto il bando, ma è chiaro che i tempi di consegna dei nuovi treni saranno lunghi.



Il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio ha comunque voluto fare chiarezza sui social: « Il tar ha accolto il ricorso di Stadler sulla gara dei 40 nuovi treni della circumvesuviana. Per avere la sentenza ci sono voluti quattro mesi. Ci auguriamo che in quattro mesi la questione possa essere definitivamente risolta dal Consiglio di Stato. È chiaro infatti che è facile immaginare che Hitachi farà ricorso. Probabilmente a quel punto anche Eav farà ricorso per difendere il rigoroso comportamento della sua commissione di gara.



Eav non ha sbagliato nulla. Si è data un'interpretazione dell'offerta, poi contestata da stadler, che ha condotto a utilizzare una percentuale invece di quella ritenuta corretto dal tar. Vedremo cosa deciderà il Consiglio di Stato.



Negli ultimi due anni abbiamo gestito centinaia di procedure per un valore di oltre 700 milioni di euro. Un lavoro amministrativo enorme.

Soltanto 6 volte siamo stati chiamati in giudizio e solo due volte per ora siamo risultati soccombenti. Vedremo come finirà questa volta. Per noi , per i cittadini, occorre fare presto, molto presto! Chi vince ad Eav non importa. Importa che arrivino i treni!



Abbiamo fatto miracoli con la Regione prima per evitare il fallimento di Eav e poi per recuperare 250 milioni per questa gara storica. Per la prima volta un’azienda di trasporto del centro sud ha ottenuto con le sue sole forze un finanziamento dalla Bei. Abbia fatto una gara in tempi record. Poi purtroppo ci fermiamo per i ricorsi. Ma Eav su questo non può fare niente.



Finalmente intanto pare che abbiamo risolto il problema del collaudo di ANSF per i treni revampizzati da Firema per la circumvesuviana. Dopo otto mesi di passione il giorno 11 marzo verranno di nuovo i funzionari Ansf ed entro il 15 marzo ci auguriamo finalmente di immettere in servizio 3 treni e poi altri tre entro aprile sino ad arrivare a 24 entro 12 mesi .



Circumvesuviana, quindi, in sintesi. Oggi abbiamo 60 treni per lo più troppo vecchi. Domani saranno 90: 25 treni revampizzati entreranno in servizio nei prossimi 12 mesi. 21 treni metrostar sono stati rimessi in funzione, altri 4 lo saranno nei prossimi mesi. 40 treni nuovi entreranno in servizio a partire dal 2022-23 Avremo quindi a regime 90 treni nuovi o quasi nuovi. I 40 treni vecchi potranno andare finalmente in pensione.



Intanto sono scaduti i termini per la gara per 10 treni per la metropolitana gestita da Eav: abbiamo ricevuto una sola offerta. Quindi non dovrebbero esserci intralci amministrativi. Nei prossimi giorni la commissione si riunirà ed assegnerà.»

