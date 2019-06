Boscoreale - L'affondo di Langella: Â«CittÃ  esclusa dalla Universiadi, amministrazione di dilettantiÂ»

Politica & Lavoro

Boscoreale - L'affondo di Langella: «Città esclusa dalla Universiadi, amministrazione di dilettanti»

L'impianto sportivo locale non farà parte del lotto di quelli che ospiteranno la prestigiosa rassegna giovanile in estate.

di Francesco De Sio lunedì 17 giugno 2019 - 20:54

Lavori fantasma al Vittorio Pozzo di Boscoreale, l'opera di restyling annunciata in pompa magna a marzo non sarà in ogni caso completata prima dell'inizio delle Universiadi. L'impianto sportivo locale, contrariamente a quanto annunciato negli scorsi mesi, non farà parte del lotto di quelli che ospiteranno la prestigiosa rassegna giovanile in estate. «Una scelta della Regione di cui siamo ostaggio», come chiarito nei giorni scorsi a Stabia Channel dallo stesso sindaco Antonio Diplomatico; «un fallimento amministrativo in piena regola», come lo ha invece definito il grande 'bacchettatore' della politica locale, l'ex assessore al Bilancio Gennaro Langella.



«È evidente oramai che il nostro Comune è stato, di fatto, tagliato fuori dalle Universiadi. I lavori di rifacimento del campo sportivo Vittorio Pozzo, ora interrotti, se anche riprendessero alacremente domani mattina e si lavorasse giorno e notte, non potrebbero di certo essere completati prima dell'apertura dei giochi universitari - ha dichiarato Langella -. Se la Regione avesse terminato nei termini i lavori promessi sono sicuro che ci sarebbero stati schiere di politici, che non hanno mai mosso un dito, a pronti a farsi fotografare in prima linea e/o a ripetere incessantemente in varie interviste che 'è solo grazie all'impegno di questa amministrazione si è potuto raggiungere a questo risultato'».





Le domande sulle cause della debacle gestionali sono innumerevoli. «Ora che il fallimento è sotto gli occhi di tutti dove sono tutti questi geni? E noi cittadini cosa dovremmo dire? Di cosa dovremmo parlare? Di totale disinteresse dell'amministrazione? Della evidente incapacità amministrativa? Di dilettanti allo sbaraglio? Resta il fatto pero che il paese ha perso un'altra occasione per poter rilanciare se non un po' di economia almeno la propria immagine - punge l'ex assessore -. Mi auguro che i lavori prima o poi ricomincino e che in tempi ragionevoli vengano anche completati, della brutta figura ce ne faremo una ragione, del resto questa amministrazione ne ha confezionate talmente tante che ormai un album intero non basta più».