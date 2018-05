Politica & Lavoro

Agerola - Un nuovo mezzo antincendio a disposizione del Comune

Ieri mattina il mezzo è arrivato ad Agerola, tra la soddisfazione del sindaco Luca Mascolo e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.

giovedì 17 maggio 2018 - 20:44

Un nuovo mezzo antincendio, per evitare le difficoltà e il caos provocato dagli incendi estivi del 2017. E’ quanto destinato al Comune di Agerola dal dipartimento di protezione civile della Regione Campania. Ieri mattina il mezzo è arrivato ad Agerola, tra la soddisfazione del sindaco Luca Mascolo e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. “E’ una piccola vittoria – afferma Tommaso Naclerio, consigliere con delega al Turismo – che dedichiamo tutta al compianto Emilio Maddaloni, un piccolo eroe di Agerola, rappresentante storico della Protezione Civile, che ci ha lasciato prematuramente lo scorso novembre all’età di 51 anni”.

La cittadina agerolese si appresta dunque ad affrontare l’ormai prossima estate più preparata rispetto al fenomeno degli incendi boschivi. Quella del 2017, del resto, è stata una stagione estiva terribile da questo punto di vista. A preoccupare maggiormente le istituzioni tuttavia è ancora il cosiddetto “triangolo rosso” dell’area sud di Napoli, composto dai Lattari con Agerola, Lettere e Casola, dalla penisola sorrentina e dai comuni vesuviani. Chi abita in questo territorio da lungo tempo del resto, nei mesi estivi, è portato ad alzare gli occhi in direzione della montagna, sperando che non si ripetano i disastri del passato.

