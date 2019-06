Politica & Lavoro

Agerola - Servizio intercomunale di protezione civile, 30mila euro dalla Regione per potenziare il servizio

Si tratta di un servizio di particolare importanza, che ha avuto un ruolo fondamentale pochi mesi fa, in occasione dell’emergenza maltempo che, lungo la provinciale 366 agerolina, provocò ben sei eventi franosi

domenica 9 giugno 2019 - 16:17

Trentamila euro per potenziare il servizio comunale e intercomunale di protezione civile. E’ il finanziamento stanziato dalla Regione Campania a favore di Agerola, nell’ambito della pianificazione di emergenza. Sono sei i comuni della costiera amalfitana e dei monti Lattari beneficiari dei fondi: oltre ad Agerola, sono stati premiati dall’ente regionale anche Maiori, Cetara, Scala, Tramonti e Conca dei Marini. Si tratta di un finanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro che la giunta regionale, guidata dal governatore Vincenzo De Luca, ha stanziato sui fondi Poc 2014 – 2020, al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini, attraverso la redazione dei piani di protezione civile comunale. In particolare, i Comuni potranno finanziare gli studi e le specifiche attività per la redazione dei piani e per implementare la comunicazione alla cittadinanza, in relazione alle attività di protezione civile comunale.

Si tratta, in definitiva, di una importante boccata di ossigeno per l’ente agerolese, costituito nel 2012. L’obiettivo primario del nucleo agerolese di protezione civile è “creare sul territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della protezione civile, in grado di operare integrandosi con le altre componenti del sistema nazionale del suddetto servizio e con le altre istituzioni. Il nucleo agerolese opera nel campo della protezione civile con attività di previsione, prevenzione e con attività di soccorso e ripristino in caso di eventi straordinari, emergenze e calamità, nonché nei casi in cui lo richiedano esigenze di tutela della pubblica incolumità. Si tratta di un servizio di particolare importanza, che ha avuto un ruolo fondamentale pochi mesi fa, in occasione dell’emergenza maltempo che, lungo la provinciale 366 agerolina, provocò ben sei eventi franosi.