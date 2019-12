Politica & Lavoro

Agerola - C'è da organizzare il capodanno, consiglio comunale il 30 dicembre

Tra gli 8 punti all'ordine del giorno anche l’organizzazione dell’evento “Capodanno con gli Dèi”.

sabato 28 dicembre 2019 - 13:23

Ad Agerola la politica a lavoro fino alle ultime ore dell’anno. E’ stato infatti convocato per lunedì 30 dicembre il consiglio comunale con all’ordine del giorno ben 8 argomenti. Tra questi il prelievo economico dal fondo di riserva, alcuni debiti fuori bilancio, la liquidazione della società Sviluppo Costa d’Amalfi srl e l’organizzazione dell’evento “Capodanno con gli Dèi”. Si tratta del classico e tradizionale appuntamento di fine anno che, per quest’anno, vedrà come location piazza Generale Avitabile nella frazione San Lazzaro. Gli ospiti clou della serata saranno Luca Sepe e dj Frank Carpentieri. Il Consiglio comunale di lunedì prossimo sarà anche l’occasione per scambiarsi gli auguri di buon anno tra gli stessi rappresentanti del parlamentino locale. Ma le attenzioni politiche, in questo periodo, sono concentrate anche sulle elezioni comunali che si terranno nel 2021.

Nei giorni scorsi, ad Agerola, è circolata con grande insistenza l’indiscrezione relativa alla possibile candidatura a sindaco di Matteo Rucco. Si tratta dell’attuale assessore alle Attività Produttive che, secondo i rumors cittadini, sarebbe pronto a raccogliere il testimone di Luca Mascolo, che non potrà ricandidarsi in quanto al suo secondo mandato consecutivo. Al momento si tratta soltanto di voci, rafforzate da una cena pre – natalizia tra esponenti della civica di maggioranza Nuovamente Agerola, durante la quale sarebbe emersa questa ipotesi. In campo, per la successione di Mascolo, restano tuttavia ancora in campo le ipotesi legate al vicesindaco Andrea Buonocore, all’assessore Regina Milo e al consigliere Tommaso Naclerio. Prove di unità anche nel centrodestra, che prova a mettere insieme i cocci al fine di presentarsi in maniera compatta al prossimo test per le Comunali.

