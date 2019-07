Politica & Lavoro

Agerola - Regionali 2020, De Luca chiama, Mascolo risponde

Il sindaco agerlese potrebbe candidarsi alle regionali del prossimo anno su espressa richiesta del governatore delle Regione Campania.

venerdì 12 luglio 2019 - 08:15

Il sindaco Luca Mascolo candidato alle prossime elezioni regionali. E’ questa l’indiscrezione, sempre più insistente, che continua a filtrare dagli ambienti del Partito Democratico campano. A volerlo nelle liste dei democratici sarebbe stato direttamente il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che punta sul sindaco di Agerola per comporre la coalizione del centrosinistra lista che sosterrà la sua ricandidatura il prossimo anno.



E così Mascolo, potrebbe far parte della schiera dei sindaci pronti a candidarsi in prima persona per un posto nel prossimo parlamentino regionale. Oltre a Mascolo, in pole per una candidatura ci sarebbe anche Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, anch’egli contattato direttamente da De Luca. Subito dopo la pausa estiva dunque, si preannunciano settimane particolarmente intense, dal punto di vista politico, sui monti Lattari. Ovviamente al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, ma è chiaro che una eventuale candidatura di Mascolo alle Regionali sarebbe destinata a provocare autentici scossoni nel panorama politico locale.

A cominciare dall’amministrazione comunale, che in quel caso potrebbe essere guidata ad interim dal vicesindaco Andrea Buonocore (va ricordato che nel 2021 sono in programma le elezioni comunali, con Mascolo che non potrà ricandidarsi a sindaco in quanto al suo secondo mandato consecutivo). E proprio le Regionali, ad Agerola, potrebbero essere una sorta di maxi – sondaggio in vista delle Comunali. Almeno secondo le ultime voci, infatti, sarebbero due i candidati locali pronti a scendere in campo nel centrodestra. A partire da Salvatore Pisacane, figlio dell’ex deputato e sindaco Michele, leader regionale del movimento Idea, che vede tra i massimi esponenti nazionali l’ex parlamentare di Forza Italia, Gaetano Quagliariello. Ma pronta a scendere in campo è anche la Lega, che ad Agerola potrebbe candidare il coordinatore cittadino Massimiliano Cuomo. Senza dimenticare che, a Gragnano invece, è già in campagna elettorale l’ex sindaco Annarita Patriarca, che sarà candidata alle Regionali nelle liste di Forza Italia.