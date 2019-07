Dal Mondo

Sea Watch: il gip non convalida l'arresto, Carola è libera. L'ira di Salvini

Non disposta alcuna misura cautelare. Salvini: 'Pronti a spedirla in Germania. Per i magistrati ignorare le leggi non è motivo per la galera'.

di Ansa mercoledì 3 luglio 2019 - 08:35

Il gip di Agrigento non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch Carola Rackete e non ha disposto nei confronti della giovane tedesca nessuna misura cautelare. La Procura aveva chiesto la convalida del provvedimento e il divieto di soggiorno in provincia di Agrigento. Carola dunque torna libera.



"Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono motivi sufficienti per andare in galera. Nessun problema: per la comandante criminale Carola Rackete è pronto un provvedimento per rispedirla nel suo Paese perché pericolosa per la sicurezza nazionale". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la decisione del gip di Agrigento. "Non ho parole. Cosa bisogna fare per finire in galera in Italia?. Mi vergogno di chi permette che in questo paese arriva il primo delinquente dall'estero e disubbidisce alle leggi e mette a rischio la vita dei militari che fanno il loro lavoro. Se stasera una pattuglia intima l'alt su una strada italiana chiunque è tenuto a tirare diritto e speronare un'auto della polizia. Pessimo segnale signor giudice". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta facebook dopo la decisione del gip sulla capitana della Sea Watch.





Solidarietà a Carola Rackete è stata espressa oggi dai banchi della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo da parte di alcuni eurodeputati che hanno portato in aula cartelli che chiedevano la liberazione della comandante della nave Sea Watch 3. "Liberate Carola" e "Il soccorso non è un crimine" alcuni dei testi apposti nei manifesti esposti in aula alla prima seduta plenaria. Nei cartelli anche le fotografie che ritraevano la capitana Carola, stando a quanto si poteva vedere dalle immagini mandate in onda dal circuito del Parlamento europeo.



Il prefetto di Agrigento Dario Caputo, che per tutta la serata è stato in contatto diretto col Viminale, ha appena firmato il provvedimento di allontanamento dall'Italia nei confronti della comandante della Sea Watch Carola Rackete, rimessa in libertà stasera dopo che il Gip Alessandra Vella non ha convalidato l'arresto. La decisione è stata presa dopo avere approfondito i profili amministrativi della vicenda. Il provvedimento del prefetto dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria.