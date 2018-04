Dal Mondo

Germania - Furgone sulla folla a Münster, 3 morti e 20 feriti. Suicida l'autore dell'attacco

Secondo i media tedeschi, sarebbe un tedesco con problemi psichici. Il furgone è piombato su un tavolo del bar di una zona turistica. Ulrike Demmer sui social: «Il nostro pensiero va alle vittime e ai loro famigliari».

di ANSA sabato 7 aprile 2018 - 21:37

In Germania torna il terrore: nelle prime ore del pomeriggio nel centro di Münster un furgone è piombato sulla folla. Secondo l'ultimo bilancio delle forze dell'ordine, i morti sono 4, compreso l'attentatore, e 20 i feriti, 16 dei quali in gravi condizioni.



L'autore dell'attacco, riferisce la polizia, si è suicidato. E, secondo il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, si tratterebbe di un tedesco con problemi psichici. Secondo quanto riferisce la Dpa, circolano voci sulla possibile presenza di un secondo attentatore che sarebbe in fuga, ricercato dalla polizia.



Per quanto riguarda la dinamica dell'attacco, il furgone è piombato su un tavolino di un bar all'aperto di Kiepenkerl, zona turistica nel centro della città vecchia di Münster.

La polizia ha invitato la popolazione, via twitter, ad allontanarsi dalla zona.



«Notizie terribile da Muenster. Il nostro pensiero va alle vittime e ai loro famigliari». Così si è espressa la portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer, via twitter a proposito del presunto attentato nella città di Muenster. Dello stesso tenore le parole della ministra della giustizia, Katarina Barley, che ha anche aggiunto: «Tutti ora dovrebbero fare il necessario per accertare la dinamica dei fatti».

