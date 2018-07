Dal Mondo

Estate, caldo e afa in aumento. Traffico e code nell'ultimo weekend di luglio

Viabilità Italia, 'bollino rosso'.

di Ansa domenica 29 luglio 2018 - 05:24

Tempo soleggiato sull'Italia in questo fine settimana, con temperature che toccheranno punte intorno ai 35 gradi. Caldo e afa - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si intensificheranno la prossima settimana durante la quale si potranno raggiungere i 38 gradi soprattutto nelle regioni del Centronord. Questa ondata di caldo potrebbe persistere per tutta la prima settimana di agosto; in seguito il caldo anche se lentamente, dovrebbe iniziare ad attenuarsi.



Il nucleo di aria fresca che dai Balcani ha favorito negli ultimi giorni lo sviluppo di temporali anche forti, infatti, si allontanerà verso la Grecia, precisano gli esperti lasciando il posto all'anticiclone nordafricano a metà settimana porterà ad un ulteriore lieve aumento delle temperature, sia nei valori massimi diurni, sia in quelli notturni.



Nelle località della Val Padana, nei fondovalle alpini e nelle zone interne del Centrosud e delle Isole - spiegano i meteorologi del Centro Epson - i termometri toccheranno i 35 gradi con punte di 36-37 gradi con afa specie al Nord. La prossima settimana vedrà solo una locale instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino settentrionale.



Il caldo peggiora le malattie, i consigli dell'Oms



Traffico sostenuto e code di alcuni chilometri sulle strade e autostrade italiane per questo ultimo fine settimana di luglio contraddistinto da previsioni di traffico da "bollino rosso". E' quanto emerge dal monitoraggio di Viabilità Italia, che ricorda come dalle ore 8 di oggi fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che sarà nuovamente attivo dalle 7 di domani, domenica, fino alle 22.





Il traffico è intenso soprattutto sulle direttrici di ingresso dai Paesi stranieri confinanti e in uscita dai principali centri urbani. Allo stato, si registrano code su diversi tratti delle autostrade A1, sia in direzione nord che sud. C'è una coda di 3 chilometri sulla A4 alla barriera di Milano est e una di 9 sulla A9 tra Chiasso e Como Grandate; un chilometro di coda in ingresso alla barriera di Ventimiglia e 7 sulla A12 tra Massa e Sarzana in direzione nord per un incidente in via di risoluzione. Code anche sulla A14, in direzione nord di 5 chilometri tra Faenza e Imola per un incidente ormai risolto. Al Traforo del Monte Bianco si registra una coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di un'ora.



Riguardo alla viabilità stradale il traffico è sostenuto su alcune tratte, in particolare lungo la SS 51, la SS 16 Adriatica in Puglia ed in Emilia Romagna, la SS 106 Jonica Puglia e la SS 18 Tirrenica nel tratto calabrese.



Le previsioni meteo prevedono per oggi tempo sereno al mattino, con progressivo aumento della nuvolosità sulle zone interne peninsulari e rovesci e temporali durante il pomeriggio sulla dorsale appenninica. Temperature massime in lieve generale aumento. Domenica avremo tempo stabile e soleggiato ovunque salvo isolati temporali il pomeriggio sui rilievi montuosi e su alcune zone interne. Le temperature si manterranno su valori elevati o molto elevati.

