E' scontro tra Stati Uniti e Europa sui dazi

Negoziati a Bruxelles tra europei e americani. L'Ue: 'Siamo partner, escludeteci dai dazi'. Ma Trump minaccia.

di Ansa domenica 11 marzo 2018 - 09:08

Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee ed altri prodotti se non abbasseranno le loro barriere e tariffe. "L'Unione europea, Paesi meravigliosi che trattano gli Usa molto male sul commercio, si stanno lamentando delle tariffe su acciaio e alluminio. Se lasciano cadere le loro orribili barriere e tariffe su prodotti Usa in entrata, anche noi lasceremo cadere le nostre. Grande deficit. Altrimenti tassiamo le auto, etc. Giusto!", ha twittato il presidente Usa.



Il monito del presidente arriva nel primo giorno di negoziati a Bruxelles tra Ue e Usa per l'esenzione dai dazi americani su acciaio e alluminio: l'approccio iniziale non è servito per ora a chiarire le prospettive per superare una eventuale guerra commerciale.



L'Ue: 'Siamo partner, escludeteci dai dazi' - "Giornata di incontri a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio Lighthizer. Ho avuto un confronto franco con gli Usa sul serio problema dei dazi". Così in un tweet la Commissaria Ue al Commercio Cecilia Malmstroem. "Essendo, stretto partner sulla sicurezza ed il commercio degli Usa, l'Ue deve essere esclusa dalle misure annunciate. Non c'è ancora alcuna chiarezza sull'esatta procedura Usa per l'esenzione, le discussioni proseguiranno la prossima settimana", ha aggiunto.



"Il commissario europeo per il commercio Cecilia Malmstroem ed il ministro dell'economia del Giappone Hiroshige Seko hanno affrontato con il rappresentante del commercio Usa Robert Lighthizer la questione dei dazi" e "hanno sottolineato la forte preoccupazione dell'Ue e del Giappone alle misure annunciate" da Trump. Lo scrive la Commissione Ue in una nota riferendo della trilaterale Ue-Usa-Giappone sul mercato dell'acciaio a Bruxelles.





"Malmstroem e Seko hanno sottolineato a Lighthizer la loro aspettativa che le esportazioni Ue e giapponesi verso gli Usa vengano esentate dall'applicazione dai dazi aggiuntivi, essendo l'Ue ed il Giappone partner di lunga data degli Stati Uniti", prosegue il comunicato della Commissione Ue. Malmstroem si è "anche incontrata bilateralmente con Lighthizer per discutere ulteriormente la questione e ottenere ulteriore chiarezza sul processo che riguarda le misure annunciate" da Trump. Nel corso dell'incontro i tre hanno affrontato "le questioni legate alle pratiche commerciali distorsive che portano a una grave sovraccapacità produttiva globale" in settori come l'acciaio, concordando "ulteriori passi da compiere in questa cooperazione, come lo "sviluppo di norme più severe sui sussidi industriali, il rafforzamento degli obblighi di notifica al Wto e l'intensificazione della condivisione delle informazioni sulle pratiche distorsive negli scambi commerciali".



Casa Bianca, Trump e Macron discusso alternative dazi - Donald Trump ha discusso in una telefonata con Emmanuel Macron i dazi Usa su acciaio e alluminio, "sottolineando che la sua decisione e' necessaria e appropriata per proteggere la sicurezza nazionale". Lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che i due leader "hanno discusso modi alternativi per affrontare le preoccupazioni degli Usa". La Casa Bianca non precisa se in chiave bilaterale o più ampiamente con la Ue, responsabile della politica commerciale dei Paesi membri.

