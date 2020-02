Dal Mondo

Date palindrome: domani è 02.02.2020. Tra superstizione e leggende i giorni in cui siamo stati col fiato sospeso

La data di domani, domenica 02.02.2020 si potrà leggere allo stesso modo sia da da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. Una Candelora diversa dal solito.

di Titti Pentangelo sabato 1 febbraio 2020 - 17:17

Una data bifronte o, come si dice generalmente, palindroma. Questo perché se letta in senso inverso mantiene intatto il suo significato. Domani, domenica 2 febbraio, ci sarà proprio un caso del genere. Provate a leggere 02.02.2020 al contrario e ve ne accorgerete subito!



Una curiosità che può sembrare di poco conto, ma se consideriamo che in 10mila anni capita solo 366 volte e che negli anni bisestili - come questo - i casi in totale sono 106 la curiosità cresce.



A dare particolare importanza a queste cose sono soprattutto i superstiziosi oppure quelli che “essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”.



Si sa che di fronte a certe date si scatena sempre un po’ di pathos collettivo. Basti pensare al 31 dicembre 999 o a quello del 1999, in cui in tanti si aspettavano l’imminente fine del mondo.

Ad annunciare l’Apocalisse erano stati anche i Maya: doveva avvenire il 21 dicembre 2012.



Sono passati più di 7 anni, ma siamo ancora qua. Certo, tra il Coronavirus e l’Australia che brucia, non abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi, ma tutto sommato andiamo avanti. Che accada qualcosa di strano proprio domani? Non è dato saperlo e i più ci scherzano sù.



Qualcuno sa che non ha nulla da temere nel giorno della Candelora, la “festa della luce” per i cristiani. E c’è anche chi ci gioca sù e crea degli enigmi linguistici con delle frasi palindrome come “i bar arabi” o “i due feudi”. George Perec ne ha scritta una di 5.556 parole e Gabriele De Simon addirittura di 6.093. Un bel record per chi al mistero preferisce la scienza esatta dei numeri.

Date palindrome: domani è 02.02.2020. Tra superstizione e leggende i giorni in cui siamo stati col fiato sospeso

Condividi Facebook Twitter