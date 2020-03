Dal Mondo

Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

La decisione è stata presa quest'oggi durante il consiglio dei ministri.

mercoledì 4 marzo 2020 - 15:19

Emergenza coronavirus, il governo italiano chiude tutte le scuole e le università fino alla metà di marzo. La decisione è stata presa quest'oggi durante il consiglio dei ministri e sarà utile per fronteggiare l'epidemia ed evitare contagi maggiori rispetto a quelli che si sono registrati nelle ultime ore. Inizialmente si pensava che il blocco delle lezioni avrebbe riguardato solamente le aree settentrionali del Paese, in particolare Lombardia, Piemonte e Veneto (essendo focolai dell'infezione) ma il Governo ha deciso di estendere il provvedimento per tutto il territorio italiano. Ben presto arriverà l'ufficialità in tutte le regioni e anche ovviamente mi comune.

Tutto chiuso quindi fino al 15 marzo anche se non si esclude che il provvedimento possa essere esteso per altri giorni se dovessero esserci casi sempre maggiori. Anche a Castellammare quindi, dopo lo stop alle lezioni nella settimana di Carnevale, si preannuncia una nuova chiusura. A Palazzo Farnese il sindaco Gaetano Cimmino sta seguendo l'evolversi dei fatti alla luce anche del primo caso sospetto al San Leonardo. In sinergia con l'Asl e la Protezione Civile presto si deciderà la strada da intraprendere.

