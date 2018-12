Dal Mondo

Campania - Affidamenti diretti, la Lega propone aumento del tetto da 40mila a 200mila euro, la ribellione dei Comunali

giovedì 20 dicembre 2018 - 13:09

Mentre si festeggia il così definito #SpazzaCorrotti c'è chi, non solo non si lascia andare a facili entusiasmi ma, si mette di traverso.



In questi giorni stiamo assistendo ad una vera e propria rivolta da parte dei consiglieri comunali pentastellalti rispetto ad un emendamento alla manovra finanziaria proposto dalla Lega (che, è bene ricordare, amministra molte realtà del nord Italia), teso ad innalzare la soglia per gli affidamenti diretti dagli attuali 40 mila ai 200 mila euro: un effetto nefasto che quintuplicherebbe l'attuale limite di importo per affidare appalti senza alcun bando di gara.



Emendamento che sarebbe passato in sordina con l'avallo del M5S ma che non è sfuggito a chi la materia quotidianamente la mastica con l'obiettivo di smascherare le storture di procedure spesso e volentieri già di per sé poco controllabili e trasparenti, soprattutto nei Comuni.



La notizia, sebbene circolasse nei Palazzi da diverso tempo, è esplosa soltanto nei giorni scorsi tanto da rendere infuocate le bacheche di attivisti e Consiglieri comunali appartenenti al m5s, soprattutto campani, sul piede di guerra.



Gennaro Cozzolino (Consigliere di Ercolano) parla di "tradimento del mandato" e si interroga su quale punto del contratto di governo è stata prevista "questa schifezza", Antonio Caso (Consigliere di Pozzuoli) lancia sui Social una grafica "not in my name" che in poche ore diventa virale anche tra altri consiglieri campani come Palma (Giugliano), Auriemma (Acerra), Vignati (Casoria) e Rosanna Tremante (San Giorgio a Cremano).



Netta presa di posizione anche dei consiglieri della penisola sorrentina con Salvatore Mare (Piano) ed i tre Santanellesi, Fabio Aponte, Tatiana Di Maio e Fabio Galano, passando poi alla costiera amalfitana con Fiorella Fusco (Praiano), per il beneventano con Miranda ed il casertano con Raffaele Bencivenga (Cesa) e Renato De Spirito (Carinola).



Voci interne parlano di una due giorni infuocata, di un confronto trasformatosi in scontro con gran parte dei consiglieri comunali che contesta il famigerato emendamento, di prossima approvazione.



Al coro delle proteste si sono anche aggiunti gli ex consiglieri m5s Danilo Cascone (San Giorgio a Cremano) che parla di "silenzio complice", e Mariano Peluso (quartiere Vomero di Napoli), che rincara la dose mettendoci dentro altre concessioni inaccettabili.



Anche il candidato sindaco in pole di Grumo Nevano Giuseppe Ricciardi e il consigliere regionale Vincenzo Viglione manifestano loro perplessità su questo innalzamento delle soglie.



Dalla Campania si sta alzando un coro di proteste che vede protagonisti i territori, ma anche in Piemonte iniziano le proteste come nel caso di Giovanni Verna consigliere del comune di Rivoli (TO).



La spunterà la Lega con le sue pretese o chi nei territori contrasta l'utilizzo di questo strumento, spesso chiacchierato come dimostrano le ultime e non solo inchieste?