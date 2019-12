Juve Stabia

Virtus Entella - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Vespe in Liguria per volare fuori dalla zona calda

I gialloblù punteranno al successo per spazzar via la tensione di una settimana segnata dalla querelle Petroni

di Gioacchino Roberto Di Maio domenica 1 dicembre 2019 - 07:50

La torcida gialloblù

Una vittoria contro la Virtus Entella per ridare al campo la priorità assoluta. La Juve Stabia ha l'obbligo di rigettarsi con mente e cuore nuovamente nel campionato al termine di una settimana condizionata dalla querelle Petroni. Una autentica doccia fredda che ha posto in secondo piano lo splendido successo per 2-0 nel derby con la Salernitana ottenuto otto giorni or sono. In questo clima non certo esaltante in termini di umore, mister Fabio Caserta confermerà a Chiavari il consueto 4-3-3 con Russo tra i pali. In difesa, in assenza dell'infortunato Troest, Allievi è in predicato di affiancare Tonucci al centro con Vitiello terzino destro e Germoni sulla corsia mancina. Lungo la mediana la maggiore propensione di Mallamo alla fase di copertura dovrebbe consentirgli di supportare Calò e Calvano alle spalle del tridente che potrebbe proporre Canotto sulla corsia sinistra con l'esperto Melara sul fronte opposto. Per il ruolo di punta è bagarre tra Forte e Cissè, con il primo in lieve vantaggio sul bomber guineano decisivo nel match del Menti contro la Salernitana. Oltre a capitan Mastalli, il cui rientro è previsto dopo la pausa invernale, out anche Bifulco, Izco e lo squalificato Addae.

Assenza di rilievo quella del talento scuola Napoli reduce dalla positiva prestazione nel derby. Fondamentale sarà non fallire l'approccio alla gara per evitare che la Liguria si riveli amara come già avvenuto a La Spezia in questo avvio di torneo. Ex della sfida, proprio come pochi mesi or sono quando le due squadre si affrontarono nella Supercoppa Italiana di serie C impattando 2-2 alle falde del Faito, saranno i terzini Germoni, all'Entella sino al gennaio scorso, e Crialese, in gialloblù durante la stagione 2017/18 con 34 presenze e 2 gol all'attivo proprio agli ordini di mister Caserta. Arbitrerà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano. Quarto uomo Federico Fontani di Siena. Le vespe lustrano il pungiglione, il trend in trasferta va assolutamente migliorato.



Juve Stabia (4-3-3): Russo, Vitiello, Tonucci, Allievi, Germoni, Mallamo, Calò, Calvano, Melara, Forte, Canotto. All.: Fabio Caserta.

