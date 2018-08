Juve Stabia

Verso Hellas Verona - Juve Stabia. A Antonio Rapuano il fischio di inizio

Sarà riminese il fischietto del match in programma domenica sera allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona.

di Maria Felice Ferrara venerdì 3 agosto 2018 - 07:32

Seconda uscita stagionale per la Juve Stabia. Esordio, invece, per l’Hellas Verona. Dopo aver superato tra le mura del Menti la Pistoiese nel primo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia, infatti, le Vespe stabiesi ora dovranno sfoderare il proprio gioco sul rettangolo verde del Bentegodi, dove ad aspettarle ci sarà l’Hellas Verona che, a differenza dei gialloblu, farà il suo esordio stagionale proprio domenica sera nel secondo turno della Tim Cup.

Incontro di lusso, considerata la differenza di categoria, la cui direzione è stata affidata al Signor Antonio Rapuano della sezione A.I.A di Rimini, alla sua quarta presenza in Coppa Italia.

Due sono i precedenti tra la squadra stabiese e il fischietto riminese che non fanno per nulla sorridere la piazza di Castellammare di Stabia.

Il primo risale alla ventunesima giornata del campionato di Lega Pro nella stagione 2014/2015: un Matera-Juve Stabia terminato col punteggio di 3-1 a favore dei padroni di casa.

Non andò meglio alle Vespe due anni più tardi quando, proprio nel match valevole per il secondo turno della Coppa contro il Novara, furono costrette ad arrendersi alla compagine torinese sotto i colpi di Corazza, al 5’ del secondo tempo, e di Galabinov al 16’, dopo essere passate in vantaggio con Del Sante nella prima frazione di gioco.



A supportare il direttore di gara nelle sue scelte saranno gli assistenti Marco Bresmes della Sezione A.I.A di Bergamo e Fabrizio Lombardo della Sezione A.I.A di Sesto San Giovanni. Il quarto ufficiale sarà, invece, il Signor Stefano Lorenzin della Sezione A.I.A di Castelfranco Veneto.









