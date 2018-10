Juve Stabia

Reggina - Juve Stabia. Rotta verso ... Vibo Valentia

Vespe e amaranto si affronteranno nel fortino della Vibonese. Ma Cevoli non ci sta: «Ci manca il nostro pubblico.»

di Davide Soccavo martedì 23 ottobre 2018 - 06:34

Una Juve Stabia inarrestabile, che non vuole perdere. Le vespe superano in rimonta il Monopoli di Scienza, grazie alle reti di Troest e Carlini. Un squadra di esperienza e ben organizzata, basata sull’aiuto reciproco tra compagni. Nonostante alcuni errori, da correggere in ogni caso al più presto, la compagine di Caserta è un esempio per tutte le squadre del girone, soprattutto quando si tratta di saper soffrire per raggiungere l’obiettivo “tre punti”. Una formazione, come affermato da Marzorati a fine partite, con la mentalità vincente.



Archiviata la vittoria sui gabbiani, non sono previsti, per fortuna, turni infrasettimanali. Le vespe affronteranno in trasferta la Reggina di Cevoli reduce da una brutta e immeritata sconfitta contro la Virtus Francavilla dell’ex Zavettieri. Un primo tempo completamente tinto di amaranto per quanto riguarda il possesso palla, ma alla fine ha vinto colei che ha saputo soffrire e sfruttare le occasioni giuste. E proprio ieri è stato reso noto il comunicato ufficiale della Lega, secondo il quale per i calabresi anche questo sabato il match con le vespe si disputerà al Razza di Vibo Valentia alle ore 20:30, anziché alle 18:30 a causa dei lavori in corso al Granillo.

Ma il tecnico amaranto non se ne capacita di dover giocare di nuovo lontano dal proprio fortino: «Una sconfitta immeritata, poichè i ragazzi hanno dato tanto. Se sabato sera giocheremo a Vibo, sarebbe la sesta trasferta consecutiva -ha affermato nel post partita ai microfoni di Tuttomercatoweb-. Questo ci penalizza, non solo per via del campo, ma soprattutto per i pochi tifosi che accorreranno allo stadio.». Ovviamente si tratta di una decisione del tutto provvisoria, in attesa che terminino i lavori all’impianto sportivo di Reggio Calabria.



Quella di sabato sarà anche la sfida degli ex: nel mercato estivo c’è stato lo scambio Zibert-Mezavilla tra le due società. Inoltre, Salvatore Sandomenico, che nella stagione 2016/17 ha indossato la maglia gialloblù per circa 19 volte, segnando anche 4 reti, potrebbe essere una priorità per Cevoli, come si è visto nel match contro i pugliesi. Per i gialloblù potrebbe, dunque, essere l’occasione giusta per allungare la striscia positiva e regalare un’altra soddisfazione al popolo stabiese.







