Juve Stabia

Juve Stabia - Vittoria nel primo test abruzzese

Le vespe hanno battuto per cinque reti a zero una rappresentanza locale, con i goal di Torromino, Del Sole, Sorrentino e la doppietta di La Monica.

di Pio Francesco Schettino domenica 21 luglio 2019 - 21:01

Il ritiro si fa sempre più intenso e faticoso. I ragazzi di mister Fabio Caserta si stanno allenando in Abruzzo, dove tra meno di un mese, si alzerà il sipario sulla nuova stagione. Il mercato vive costantemente nella mente di Polito tra giovanili e prima squadra. Oggi a Rivisondoli grande entusiasmo con l'arrivo del neo patron stabiese Langella e del club manager Gianni Improta, in compagnia del sindaco della cittadina di Rivisondoli. Una sgambatura in famiglia davanti ai loro occhi ha fatto da cornice tra i campi abruzzesi con le vespe che hanno battuto per 5 reti a 0(in goal Torromino, Del Sole, Sorrentino e doppietta La Monica) una rappresentanza locale, con in campo, oltre ai nuovi acquisti, anche Izco e Russo, ancora non ufficiali per essere testati durante il ritiro.

Tra le file delle vespe im prova anche un centrocampista argentino, Langone, che si sta allenando con la squadra in questi giorni. Risultato pieno e con mister Caserta che ha provato due tipi di squadre per testare la loro condizione fisica. Di seguito il tabellino del match : Juve Stabia 1°tempo (4.3.3) : Branduani; Izco, Troest, Borri, Germoni; Calò, Addae, Mastalli; Melara, Torromino, Elia. Juve Stabia 2°tempo (4.3.3): Russo; Vitiello, Fazio, Mezavilla, Lia; Lionetti, Mallamo, Stallone (Langone) ; Canotto, Sorrentino, Del Sole. Rappresentativa Locale : Montini; Moncelli, Mone', Diarra, Pelgizzi (Tollis) ; Fofana, Adou, Lucconi; Yassur, Sissoko, Fraracci.