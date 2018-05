Juve Stabia

Juve Stabia - Virtus Francavilla: Curiosità e probabili formazioni. Inizia stasera la corsa playoff delle vespe

I gialloblù avranno a disposizione due risultati su tre in virtù della miglior posizione in classifica

di Gioacchino Roberto Di Maio martedì 15 maggio 2018 - 07:05

La torcida gialloblù

Andrà in scena questa sera la prima battaglia playoff della Juve Stabia. Alle ore 20.30 le vespe affronteranno la Virtus Francavilla al Romeo Menti con la consapevolezza di poter contare su due risultati su tre alla luce della miglior posizione ottenuta al termine della regular season. Certa, dopo la parentesi 4-2-3-1 di Reggio Calabria, il ritorno al 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Allievi agirà in tandem con Redolfi con Nava terzino destro e Crialese sul fronte mancino. Lungo la mediana Vicente affiancherà Mastalli e Viola alle spalle del tridente che avrà in Strefezza l'ala sinistra con Melara sulla corsia opposta e Paponi punta. Non convocati gli infortunati Bachini e Marzorati, probabile panchina per un Simeri non al top della condizione. Gara particolare quella odierna se si considera che le due formazioni non sono mai andate oltre il pareggio durante i due confronti in campionato di cui il secondo giocato in due atti a causa di un diluvio abbattutosi a marzo sullo stadio Fanuzzi di Brindisi. Nel dettaglio il precedente in terra campana è terminato 1-1 in virtù della rete di Simeri allo scadere del primo tempo e dell'autogol di Bachini nella ripresa.

Un anno fa invece capitan Mastalli regalò il successo alle vespe con un fendente dai 25 metri nel finale di un confronto reso altamente spettacolare dalle ripartenze dell’allora biancoceleste Nzola. E chissà che sugli spalti del Menti non vi sia come in campionato Davide Di Nicola ex centravanti che a fine anni '90 vestì la maglia gialloblù con alterne fortune: in campo potrebbe subentrare tra i pugliesi il figlio Daniel, di professione difensore. Al primo i playoff non arrisero con l'allora formazione del patron Roberto Fiore che fu sconfitta al Partenio dal Savoia. Altri tempi e soprattutto altre formule oltre che equilibri esterni al campo. Terna in salsa veneta per l'occasione, arbitrerà il signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza coadiuvato dagli assistenti Nicola Badoer di Castelfranco Veneto e Matteo Michieli di Padova. Quarto uomo sarà invece Eduart Pashuku di Albano Laziale. Obiettivo Adriatico, il sogno è che il Menti possa continuare a cantare.



Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Nava, Allievi, Redolfi, Crialese, Vicente, Mastalli, Viola, Melara, Paponi, Strefezza. All.: Fabio Caserta – Ciro Ferrara.

