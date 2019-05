Juve Stabia

Juve Stabia - Virtus Entella: Curiosità e probabili formazioni. Vespe, obiettivo Supercoppa

Inizia questa sera l'avventura gialloblù nella competizione tricolore, un risultato positivo consentirebbe agli uomini di Caserta di andare a giocarsi il trofeo a Pordenone tra una settimana

di Gioacchino Roberto Di Maio sabato 18 maggio 2019 - 07:56

La Juve Stabia si prepara all’ultimo atto ufficiale al cospetto dei propri tifosi. Questa sera, alle ore 20.30, le vespe affronteranno la Virtus Entella allo stadio Romeo Menti nella seconda sfida del triangolare per la conquista della Supercoppa di serie C che sabato scorso ha registrato il pareggio per 0-0 tra i liguri ed il Pordenone in quel di Chiavari. Matematica alla mano, gli uomini di mister Fabio Caserta dovranno ottenere un risultato utile per avere la possibilità di andare a giocarsi il trofeo in Friuli il prossimo 25 maggio. Il tecnico gialloblù, orfano dell’infortunato Allievi, è orientato verso la conferma del 4-3-3 con Branduani tra i pali. In difesa Marzorati farà coppia con Troest con Vitiello terzino destro e Germoni schierato sulla fascia mancina. Lungo la mediana spazio a capitan Mastalli accanto a Calò e Carlini alle spalle del tridente che avrà in Canotto l’ala sinistra con Elia, favorito su Melara, sulla corsia opposta. Paponi sarà la punta centrale.

Una sorta di passerella per le due formazioni che si affronteranno senza particolari pressioni seppur con il desiderio di alzare la seconda coppa stagionale dopo quella destinata ai vincitori dei tre raggruppamenti. Ex di giornata sarà Carlo Crialese, terzino titolare alle falde del Faito durante lo scorso torneo con all’attivo 34 presenze e 2 splendide reti. Grande spettacolo è atteso sugli spalti, dove i tifosi tributeranno un nuovo applauso ai propri beniamini dopo la festa organizzata giovedì dalla Curva Sud proprio nel piazzale antistante lo stadio Romeo Menti. Terna tutta laziale per l’occasione, arbitrerà il signor Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale coadiuvato dagli assistenti Domenico Fontemurato di Roma 2 e Amir Salama di Ostia Lido. Le vespe lustrano il pungiglione, la Supercoppa è più di una suggestione. Juve Stabia (4-3-3): Branduani, Vitiello, Marzorati, Troest, Germoni, Mastalli, Calò, Carlini, Elia, Paponi, Canotto. All.: Fabio Caserta.