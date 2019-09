Juve Stabia - Un campione del mondo avverte il Perugia. Â«Guardia alta, non sarÃ  semplice affrontare le vespeÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Un campione del mondo avverte il Perugia. «Guardia alta, non sarà semplice affrontare le vespe»

L'ex Falcinelli esalta il patron Manniello. «Lo sento spesso, è una delle rare persone con cui vale la pena costruire un rapporto di stima nel mondo del calcio»

di Gioacchino Roberto Di Maio giovedì 12 settembre 2019 - 08:07

Massimo Oddo (Foto Google)

Il Perugia deve temere la Juve Stabia. Ad invitare il grifone a tenere la guardia alta è mister Massimo Oddo a pochi giorni dalla sfida del Curi che vede i biancorossi favoriti sia alla luce del mercato estivo che dell’avvio di stagione. «Sarebbe stupido pensare ad un match semplice – sottolinea l’allenatore campione del mondo –, in questa fase della stagione risulta anzi più complesso affrontare quelle formazioni che si ritrovano a zero punti più a causa di episodi avversi che per propri demeriti. A dispetto di quanto reciti la classifica, tra le fila della Juve Stabia si respira grande entusiasmo dopo la promozione dello scorso anno e il desiderio di sbloccarsi sarà immenso. Sarà pertanto fondamentale mantenere alta l’attenzione per conquistare un successo prezioso per le nostre ambizioni». Ex del match sarà Diego Falcinelli. «Sono felice di incontrare di nuovo le vespe sul mio cammino anche se l’esperienza semestrale del 2012 non fu entusiasmante sotto il profilo statistico.

Sento spesso il patron Manniello, una persona vera che rientra di diritto tra le poche con cui vale la pena costruire un rapporto di stima nel mondo del calcio. Durante il mercato ci siamo confrontati in diverse occasioni per parlare degli obiettivi della Juve Stabia, sarà davvero un piacere salutare lui e i tanti membri dello staff rimasti. Una volta iniziata la gara penserò poi chiaramente solo al Perugia e ai tre punti». Al Curi la Juve Stabia potrebbe ripresentare Izco sulla corsia destra di difesa dopo le tre settimane di stop trascorse ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato nella sfida di Tim Cup contro l’Imolese. L’argentino potrebbe andare a sostituire un Vitiello apparso in difficoltà in queste prime uscite come dimostrato dalla semplicità con cui è stato saltato da Lisi in occasione del 2-0 del Pisa al Menti. Ancora da valutare Del Sole, anch’egli fermo da quasi un mese.

