Juve Stabia

Juve Stabia - Ufficiale, Costantini, Capece e Awua salutano la città delle acque

I tre giocatori faranno rispettivamente rotta verso Ravenna, Fermana e Spezia.

di Davide Soccavo mercoledì 31 gennaio 2018 - 20:56

Tre entrate e tre uscite. Il mercato gialloblù si è infiammato nelle ultime ore del mercato di riparazione. È stato, infatti, ceduto al Ravenna F.C. 1913, attraverso la S.P.A.L. 2013, proprietaria del cartellino, l’attaccante Tommaso Costantini. Oltre al classe è stato ceduto in prestito fino al termine di questa stagione agonistica alla Montegranaro Calcio Fermana FC il diritto a ricevere le prestazioni sportive del centrocampista Giorgio Capece, al quale ha da poco preso il posto l’ex Franchini.

La società stabiese ha, infine, reso noto di aver trovato l’accordo con l’A.C. Spezia per il ritorno in Liguria del centrocampista Theophilus Awua, risolvendo dunque il prestito del calciatore. Ai tre giocatori vanno i ringraziamenti per il contributo dato durante la permanenza in maglia gialloblù e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

