Juve Stabia - Paponi non vuole lasciare i gialloblù, si complica il mercato delle vespe?

Nonostante le offerte di Catanzaro e Piacenza, pare che il classe '88 voglia restare alle falde del Faito.

di Davide Soccavo sabato 27 luglio 2019 - 16:07

Si continua a discutere del caso Paponi. Da un paio di giorni il bomber si è unito ai suoi compagni e continua ad allenarsi tra le verdi pianure dell’Abruzzo, ma molti sono i dubbi circa la sua permanenza in maglia gialloblù. Non si esclude, infatti, che l’ex Latina abbia scelto il ritiro di Rivisondoli solo per non perdere il ritmo degli allenamenti, in attesa di un’offerta da altre società che stuzzicherebbe l’interesse del giocatore. Ma c’è chi afferma il contrario, ipotizzando che il giocatore voglia restare a tutti i costi alle falde del Faito. Il classe ’88 ha già collezionato più di 70 presenze in Serie B e dunque sarebbe all’altezza della categoria.





E in effetti i numeri non gli danno torto, compresi quelli conquistati con le vespe nei due campionati consecutivi disputati a Castellammare. Tuttavia, secondo quanto raccontato da una testata locale, Daniele non rientrerebbe più nei piani della società. Inoltre, nonostante le offerte di Catanzaro e Piacenza, il bomber starebbe pressando la dirigenza, affinché possa rimanere in gialloblù. Questo però bloccherebbe il mercato delle vespe, che necessitano di un difensore e di un nuovo attaccante di esperienza. Vedremo se il desiderio di Paponi di continuare a sudare la maglia della Juve Stabia possa far cambiare idea al ds Polito.