Juve Stabia

Juve Stabia - Paponi, futuro lontano da Castellammare?

Il bomber assente nell'amichevole con la Fidelis Andria. Semplice scelta tecnica? Intanto il Piacenza bussa alla porta dei gialloblù.

di Davide Soccavo venerdì 26 luglio 2019 - 08:34

A pochi giorni dal primo turno della Tim Cup, si torna a discutere del caso Paponi. Il bomber delle vespe si è finalmente unito al gruppo seppur con qualche giorno di ritardo e un lungo silenzio. Un silenzio che ha lasciato presagire a un possibile addio alla casacca gialloblù dopo due anni e mezzo di permanenza. L’ex attaccante del Latina aveva sollevato parecchi dubbi sulla bocca dei media e dei tifosi, ma un suo post sui social, nel quale ha fatto intendere di essere diretto a Rivisondoli per unirsi alla ciurma, ha un po’ rassicurato tutti.



Alla fine il classe ’88 si è aggregato ai gialloblù e si gode i verdi paesaggi dell’Abruzzo. Tuttavia, non mancano gli interrogativi: persino nell’amichevole vinta per 4 a 0 sulla Fidelis Andria il giocatore non era presente.

Sarà stata una semplice scelta tecnica di Caserta? Il futuro dell’attaccante che ha segnato il primo gol nella sfida valida per la matematica promozione in B e che ha scritto la storia del club stabiese brancola nel buio.



Il suo “distacco”, inoltre, sembra aver acceso molte sirene dalla C: all’inizio si è parlato dell’interesse del Catanzaro nei confronti del giocatore ed ora, secondo tuttomercatoweb, è il Piacenza ad essersi fatto avanti. La società biancorossa pensa in grande e lo ha già dimostrato, ufficializzando un grande acquisto come Daniele Cacia. Ora si gioca la carta Paponi, ma è ancora tutto da vedere.