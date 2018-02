Juve Stabia

Juve Stabia - Paganese: Curiosità e probabili formazioni. I rinnovati gialloblù pronti al derby contro gli azzurrostellati

L'obiettivo primario è smaltire le recenti delusioni per tornare a volare a caccia dei playoff

di Gioacchino Roberto Di Maio domenica 4 febbraio 2018 - 09:29

È tempo di derby per la rinnovata truppa gialloblù agli ordini dei tecnici Fabio Caserta e Ciro Ferrara. Alle ore 16.30 la Juve Stabia affronterà la Paganese al Romeo Menti con l'imperativo di centrare il primo successo del 2018 dopo il pari beffa con il Catanzaro ed il ko di Trapani. Pressappoco certa è la conferma del 4-2-3-1 con Branduani tra i pali. In difesa Marzorati dovrebbe bagnare il proprio esordio accanto a Bachini con Nava terzino destro e Dentice, in vantaggio sull'acciaccato Crialese, sulla corsia mancina. Lungo la mediana spazio a Mastalli e Viola a sostegno del trio tutto corsa e fantasia composto da Simeri a sinistra, Canotto sulla fascia opposta e Strefezza alle spalle dell'unica punta Paponi. Probabile panchina in avvio per Melara, giunto alle falde del Faito non ancora al top della condizione dopoil girone di andata vissuto da comprimario. Derby, quello interno con gli azzurrostellati, particolarmente amaro per le vespe nelle ultime due stagioni che hanno registrato in successione un pareggio per 1-1 con gol ospite all'ultimo istante di recupero ed un blitz per 1-0 della Paganese firmato Bollini un anno fa.

L'ultimo successo gialloblù risale invece al torneo dell'allora Lega Pro 2014/15, quando Jidayi e Di Carmine chiusero il match sul 2-0. In totale 9 sono i successi gialloblù, 5 i pareggi e 3 le affermazioni ospiti. Terna tutta toscana per l'occasione, arbitrerà il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Li Volsi di Firenze e Filippo Bercigli di Valdarno. La speranza è che il pomeriggio del Menti possa davvero riservare ai tifosi una meraviglia gialloblù.



Juve Stabia (4-2-3-1): Branduani, Nava, Marzorati, Bachini, Dentice, Mastalli, Viola, Canotto, Strefezza, Simeri, Paponi. All.: Fabio Caserta e Ciro Ferrara.

