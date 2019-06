Juve Stabia

Juve Stabia - La certezza in difesa si chiama Magnus Troest

Per distacco, è stato il miglior difensore dell'ultima stagione. La difesa dovrà ripartire dal vikingo danese. Intanto il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti, approfitta per dare gli auguri a Fabio Caserta e alla Juve Stabia.

di Pio Francesco Schettino domenica 23 giugno 2019 - 10:56

Il mercato sta prendendo vita in queste ore e sta entrando nella sua fase calda. Le vespe stanno cercando di chiudere le prime trattative, dalla difesa con Borri e Lia, dal centrocampo con Addae fino ad arrivare all' attacco con Cianci, su tutti. La difesa di mister Fabio Caserta forse è quella che ha più bisogno di essere puntellata e sistemata. Sulla destra, Roberto Vitiello avrà bisogno di tirare il fiato, a sinistra si sta cercando in tutti i modi di rinnovare il prestito con la Lazio per Luca Germoni, mentre il centro della difesa ha l'unica certezza in Magnus Troest, senza dimenticare l'esperienza di Lino Marzorati. Il biondo difensore centrale è l'unica conferma per ora nella retroguardia, aspettando anche il recupero di Allievi dall'infortunio dello scorso campionato. Il vikingo è l'arma da cui ripartire nel prossimo campionato, forza, grinta e difesa a servizio della squadra. Il Vicenza sta cercando di intavolare una trattativa con le vespe, ma Troest è e dovrà essere incedibile. È stato, per distacco, il miglior difensore della C, siglando anche un goal nelle sue ventidue partite con le vespe. Copenaghen, 5 Giugno del 1987, ha giocato in varie parti del mondo nella sua carriera, tra Aston Villa e Midtjylland passando per il Recreativo Huelva.

Nel 2009 il suo passaggio in Italia, con le maglie di Atalanta, Varese(con maggior numero di goal siglate ben sette), Lanciano, Novara(in tre anni ben cento presenze) infine Juve Stabia. Senza dimenticare la nazionale danese, dall'under 16 fino ad arrivare all'under 21 siglando in tutto quattro reti, senza però mai arrivare nella nazionale maggiore. Nel suo palmares oltre la promozione in B con le vespe, vanta anche un campionato vinto con l'Atalanta nel 2010/2011. In questi tre mesi di calciomercato, la società stabiese deve blindare il suo colosso, un vero e proprio top player per la serie cadetta, un vero e proprio colosso della serie B. Intanto in occasione del premio Biagio Agnes, il direttore della Gazzetta dello sport Andrea Monti, approfitta per dare gli auguri a Fabio Caserta e a tutta la Juve Stabia: "Auguri a lui e a tutta la Juve Stabia per questa straordinaria cavalcata in serie B, la guarderemo con grande attenzione. Bisogna abituarsi a rimanere in serie B e magari negli anni continuare questa riscossa calcistica del territorio campano che è molto interessante."