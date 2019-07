Juve Stabia

Juve Stabia - In programma le prime due amichevoli del precampionato

Primi due test fissati per il 24 e il 30 luglio. Ecco quali sono le avversarie dei gialloblù.

di Davide Soccavo venerdì 19 luglio 2019 - 08:01

(Foto S.S. Juve Stabia)

Da due giorni il ritiro precampionato delle vespe ha preso il via. Tra le verdi pianure dell’Abruzzo, quest’anno è Rivisondoli la location che ospita la compagine di Caserta. Approfittando degli ampi spazi verdi, il tecnico delle vespe è già all’opera per pianificare i programmi allenamento previsti per tutta la durata del ritiro. Un lavoro duro, ma quanto basta per iniziare con il piede giusto la prossima stagione in Serie B.



Sarà, infatti, fondamentale approfittare delle prime due amichevoli in programma la settimana prossima per testare le capacità delle new entry. Si comincia il 24 luglio: Le vespe affronteranno la Fidelis Andria, squadra pugliese che quest’anno ha terminato in sesta posizione il girone H di Serie D.

Il giorno 30 luglio,invece, sarà la volta del Campobasso. Quest’anno i rossoblù hanno agguantato la salvezza nel girone F del medesimo campionato con 46 punti.



Due squadre desiderose di mettersi alla prova contro una compagine di spessore quale quella di mister Caserta, seppur una rosa ancora in fase di completamento. Inoltre, come già accennato sui social, è probabile che anche Daniele Paponi sarà presente al ritiro. Nonostante molte voci abbiano creduto in un possibile approdo dell’ex Latina in maglia giallorossa, il classe ’88 è tornato tra i suoi compagni e sarà presto a disposizione del mister.