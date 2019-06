Juve Stabia

Juve Stabia - Il primo luglio inizia ufficialmente il calciomercato

Si andranno a depositare i contratti di Borri e Addae che saranno i primi due colpi della nuova dirigenza. Vicino lo scambio Lia - El Ouazni con la Cavese.

di Pio Francesco Schettino domenica 30 giugno 2019 - 11:09

Meno ventiquattro ore e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Si potranno quindi depositare i contratti dei giocatori le cui trattative sono gia state concluse. In ottica vespe, la dirigenza sta lavorando per consegnare a Fabio Caserta la squadra già per il ritiro in Abruzzo a Rivisondoli, per iniziare così a testare i primi moduli e le loro rispettive condizioni fisiche. In uscita si dovrà lavorare a sfoltire i giocatori che poco hanno visto il campo nell'ultima stagione. In particolare bisognerà valutare Venditti, Schiavi, Dumancic, Ferrazzo, Lionetti, Castellano, Sinani su tutti, con El Ouazni ad un passo dalla Cavese. Bisognerà capire anche il futuro di Marzorati, Viola e Vicente. In entrata è ormai fatta per Borri e Addae, mentre continua il pressing sul terzino destro Lia della Cavese e del possibile ritorno di Castaldo a Castellammare.

In avanti è spuntato il nome di Del Sole dal Pescara, scuola Juventus, che potrebbe dare freschezza e benzina sulla fascia d'attacco e D' Ursi che a Catanzaro ha fatto bene nell'ultima stagione. In attesa del riscatto di Elia e di Germoni, sulla fascia sinistra è spuntato il nome di Ramos, dal Trapani, legato al Parma che detiene il suo cartellino. Servirà il vice Branduani, con interesse per Bleve, terzo portiere nel Lecce di Fabio Liverani ed ex Ternana. Vicino a Borri invece potrebbe fargli compagnia Camporese, ex Fiorentina. Intanto, il 29 Luglio dovrebbe essere il giorno della presentazione, a Pisa, dei calendari di serie B, con le vespe che conosceranno gli avversari della prossima stagione.