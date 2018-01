Juve Stabia - Ferrara: Â«Buon test dei ragazzi contro la Berretti. Il cognato di Icardi? Decideremo in settimanaÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Ferrara: «Buon test dei ragazzi contro la Berretti. Il cognato di Icardi? Decideremo in settimana»

«Dobbiamo mettere minuti nelle gambe per non farci trovare impreparati alla ripresa del campionato».

di Maria Felice Ferrara domenica 7 gennaio 2018 - 19:21

Prima uscita stagionale delle Vespe anche se non per una competizione ufficiale. Un'amichevole in famiglia con la Berretti, finita con lo score di 5-0 per le Vespe di Caserta e Ferrara: «Non cercavamo risposte particolari da questa amichevole ma è servita più che altro per mettere minuti nelle gambe – ha commentato mister Ferrara nella conferenza stampa del post gara - È stato un buon test in cui abbiamo avuto la possibilità di vedere i ragazzi della Berretti che possiamo portare in prima squadra nel caso ce ne fosse bisogno in futuro».

Dal 4 Gennaio la compagine stabiese si è ritrovata a Castellammare di Stabia per prepararsi ufficialmente alla seconda parte della stagione: «Questa preparazione iniziale è più un richiamo per il gruppo dato che abbiamo avuto più giorni di riposo rispetto agli altri – ha continuato il trainer- Dobbiamo trarre da questo un qualcosa di positivo, bisogna mettersi in fretta a lavoro per cercare subito lo stato di forma che avevamo prima della sosta. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo iniziale e, dal momento che la classifica è molto corta, bisogna entrare nell'ottica che da qui in avanti ogni vittoria conta tanto per la zona playoff».



Sul rettangolo verde del Menti, oggi, c'erano alcune assenze importanti: «Quello di Morero è un problema influenzale, invece per gli altri si tratta di piccoli acciacchi, fortunatamente no di natura muscolare. Pian piano avremo tutta la rosa al completo».

E sul calciomercato: «Penso che tutti i ragazzi si sono trovati bene qua in questa prima parte di stagione – ha continuato – poi se qualcuno vuole andare via per giocare di più o avrà la possibilità di cambiare casacca, non lo so. Quello che posso dire è che si è formato un bel gruppo, dove ognuno si mette a disposizione e si prodiga in vista di un unico obiettivo comune. Il cognato di Icardi? Galesio è stato portato in qui con noi, si sta allenando e durante la settimana valuteremo le qualità del ragazzo e poi decideremo».

Bilancio personale della prima parte della sua esperienza in gialloblu? «Personalmente ho trovato una serenità con questo gruppo che forse mi mancava da un bel po' – ha concluso Ciro Ferrara - Ho sempre lavorato fuori dalla Campania e questo è il primo anno che lavoro vicino casa. Posso dire di essere contento».

