Juve Stabia - Daniele Paponi prepara le valigie, saluta tutti tranne Caserta e Manniello: Â«Lascio un gruppo fantasticoÂ»

Juve Stabia

Juve Stabia - Daniele Paponi prepara le valigie, saluta tutti tranne Caserta e Manniello: «Lascio un gruppo fantastico»

Il bomber saluta Castellammare e si difende: «Sono stato messo fuori rosa già prima del ritiro». Le vespe piombano su Bianchimano, ex Catanzaro

di genesp lunedì 29 luglio 2019 - 16:25

E' ormai addio fra Daniele Paponi e la Juve Stabia. L'attaccante ha lasciato il ritiro di Rivisondoli nella giornata di ieri per ritornare a Castellammare e preparare le valigie per la sua prossima destinazione. E' cosa fatta il trasferimento al Piacenza dove andrà a formare una coppia temibilissima con Daniele Cacia e tentare nuovamente il salto in cadetteria. Dopo un duro scontro con la dirigenza stabiese, Paponi saluta la Juve Stabia dopo quasi tre anni passati alla corte del Romeo Menti. Per lui 82 presenze e 29 reti che lo hanno fatto entrare nel cuore dei tifosi soprattutto per la strepitosa stagione dell'anno appena trascorso. Paponi è stato infatti uno dei trascinatori della Juve Stabia nella scalata alla serie B con i suoi 13 gol realizzati. Ma non è bastato per ottenere la riconferma.



Già prima del ritiro infatti la società lo aveva messo fuori rosa in quanto aveva rifiutato il trasferimento al Catanzaro. Anche se poi ha raggiunto i suoi compagni in terra d'Abruzzo, Paponi non ha mai preso parte alle amichevoli fin qui disputate. «Come tutte le storie c’è una fine. Anche se tutto ciò come ben sapete non è dipeso da me. Sono arrivato 2 anni e mezzo fa dalla serie B per conquistarla con voi, ci abbiamo messo un po’ ma alla fine l'obiettivo è stato raggiunto.

Ora inizio questa nuova avventura lasciando un gruppo fantastico, persone come magazzinieri, massaggiatori, il team manager, il dottore che lavorano dietro le quinte ma che io ricorderò per sempre e uno staff tecnico straordinario al quale ringrazierò sempre. Ho dato sempre tutto quello che avevo senza mai risparmiarmi» spiega il bomber. «Saluto a tutti i tifosi con la speranza di rincontrarvi anche da avversario per salutarvi tutti dal campo ma soprattutto auguro ai miei compagni di fare un campionato strepitoso perché se lo meritano. Mi mancherete di sicuro. Ragazzi vi voglio bene» conclude.



Con l'uscita di Paponi le vespe adesso potranno aggiungere un nuovo tassello in rosa. I tifosi sognano il grande colpo, l'attaccante da doppia cifra che possa garantire la salvezza in serie B. Polito avrà circa un mese di tempo per accontentare le esigenze di Caserta e della piazza stabiese ma le trattative sono già avviate. Rumors delle ultime ore vogliono le vespe vicine a Andrea Bianchimano, l'anno scorso a Catanzaro ma di proprietà del Perugia.