Juve Stabia

Juve Stabia - Colpo Alessandro Rossi dalla Lazio

L'ex primavera Lazio raggiungerà Luca Germoni alla Juve Stabia. Entrambi sono scuola Lazio. Le vespe hanno la loro punta.

di Pio Francesco Schettino venerdì 19 luglio 2019 - 15:58

Era attesa soltanto l'ufficialità ed è arrivata in questo momento. La Juve Stabia prende in prestito dalla Lazio Alessandro Rossi, pupillo di Simone Inzaghi e prossima punta delle vespe. Operazione chiusa in poche ore con Rossi che raggiungerà il suo ex compagno di primavera Germoni. Rossi si aggrega al pacco attaccanti e per ora sarà il vice Paponi, ma le vespe sono alla ricerca di una nuova punta e di un possibile sostituto di Paponi. Ecco il comunicato ufficiale: "S.S. Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Rossi, classe '97, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

L'attaccante, cresciuto nel vivaio biancoceleste, ha siglato oltre 40 reti complessivamente nel campionato Primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016/17. Negli ultimi due campionati ha indossato in Serie B le maglie dell'U.S. Salernitana 1919 e del Venezia F.C. Rossi, che vanta anche 4 presenze con la Nazionale U20, al momento della firma sul contratto che lo legherà alle Vespe, ha dichiarato: "Sono ufficialmente un calciatore della Juve Stabia e non aspetto altro che questa fantastica avventura abbia inizio". Rossi si aggreghera' alla squadra, in ritiro a Rivisondoli, agli ordini di mister Fabio Caserta. S.S. Juve Stabia