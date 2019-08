Juve Stabia

Juve Stabia - -6 all'inizio del campionato, sale l'attesa in città. Novità dal mercato: Cissè è quasi gialloblu

Manca ormai pochissimo all'inizio della stagione 2019/2020: le vespe a caccia della salvezza

di genesp lunedì 19 agosto 2019 - 16:40

Partirà domenica 24 agosto il campionato di Serie B con la Juve Stabia impegnata contro l'Empoli, appena retrocessa dalla Serie A. Dopo quattro mesi dalla vittoria matematica del campionato, le vespe di mister Fabio Caserta torneranno a fare sul serio trascinate dal proprio pubblico. Il tifo organizzato si sta già organizzando per la trasferta toscana così come molti stabiesi residenti fuori Regione. Il settore ospiti del Castellani potrebbe ospitare oltre 200 supporters gialloblu pronti a sostenere i propri beniamini.



Intanto, dopo qualche giorno di riposo, la squadra si è radunata quest'oggi al Romeo Menti di Castellammare per preparare la gara di domenica. Non faranno parte dell'incontro Del Sole ed Izco (entrambi infortunati dopo il match di Coppa Italia con l'Imolese) così come anche Allievi (possibile un suo ritorno solo nella trasferta di Perugia alla terza giornata) e Mastalli (appena operato al crociato).





La novità nella formazione stabiese potrebbe però arrivare dal mercato. E' ormai fatta per il trasferimento (prestito con diritto di riscatto) a Castellammare di Cissè, attaccante di proprietà del Verona che la scorsa stagione ha vestito sia la maglia degli scaligeri per poi passare al Carpi a gennaio. Un'operazione non semplice ma che finalmente sta per andare in porto con Polito che potrà regalare l'attaccante a Caserta dopo l'addio di Paponi. Ma le trattative non finiscono qui. La società intende piazzare infatti un altro colpo in attacco mentre si cerca anche un terzino sinistro che potrebbe far rifiatare Germoni. In più bisognerà trovare un eventuale sostituto di Mastalli che sarà indisponibile fino a gennaio.