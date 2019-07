Juve Stabia

Juve Stabia - Continua il mercato e il ritiro in Abruzzo

Tra i primi allenamenti e le altre trattative di mercato, le vespe si lasciano alle spalle un'altra settimana entusiasmante.

di Pio Francesco Schettino domenica 21 luglio 2019 - 10:05

Un'altra settimana si sta per concludere per la Juve Stabia. La squadra è partita per il ritiro in Abruzzo con gli allenamenti e le prime amichevoli che faranno da cornice fino all'inizio di Agosto tra le montagne Abruzzesi. Gli uomini di Caserta torneranno a Castellammare per poi allenarsi al Menti in vista della prima uscita ufficiale, l'11 Agosto tra le mura amiche, nella Tim Cup. La settimana ha visto la presentazione delle nuove maglie Givova, molto apprezzate dalla piazza e da una Cassarmonica gremita di tifosi. La prima maglia è semplice ed elegante con naturalmente i colori sociali, quelli giallo e ble, da cornice. La seconda vede il simbolo di Castellammare, la Cassarmonica, che copre l'intero completo bianco e posizionata sul fondo della maglia. La terza invece risalta il doppio colore in scuro, oltre naturalmente alle maglie da portiere in rosso e verde. Nei giorni precedenti si è dovuta risolvere la grana Paponi, con l'attaccante che ha raggiunto i compagni solo dopo qualche giorno, anche per evitare azioni legali visto il suo ultimo anno di contratto ancora in corso con la Juve Stabia. Si sta cercando in qualche modo di piazzarlo con le pretendenti che non mancano.

In entrata, oltre ai colpi per il settore giovanile, le vespe stanno valutando in ritiro, le acquisizioni di Danilo Russo, eventuale secondo di Branduani, e Mariano Izco, ex Catania che reduce dai suoi lunghi infortuni sta cercando di rimediare la forma migliore. Potrebbero essere due tasselli importanti per il mosaico di esperienza di Caserta. Intanto Polito ha chiuso e ufficializzato Alessandro Rossi, ex bomber della primavera della Lazio. Oltre al mercato h 24 di Ciro Polito, in cerca di un doppio attaccante,lo stadio sta vedendo una sua seconda vita. Il Menti si sta ripopolando di nuovi sediolini, con le tribune già quasi pronte per poi passare agli altri settori come Distinti e Curva per completare il tutto. Gli spogliatoi sono pronti con in cantiere la sala var. Il tutto sarà pronto per il rientro dei giocatori a Castellammare. Inoltre prosegue spedita la campagna abbonamenti, con quota 1000 tessere già superate e possibilità per venire incontro alle esigenze economiche dei tifosi, di poter sottoscrivere l'abbonamento in comode rate. Termina quindi un'altra settimana intensa per la Juve Stabia, con il ritiro e il mercato sempre più vivo e affascinante.