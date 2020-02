Juve Stabia

Ascoli - Juve Stabia: Curiosità e probabili formazioni. Vespe al Del Duca per vendicare il full dell'andata

Ancora problemi di formazione per i gialloblù, costretti a fare a meno anche di Ricci. Match in diretta su Rai Sport

di Gioacchino Roberto Di Maio venerdì 7 febbraio 2020 - 07:07

La torcia gialloblù

Obiettivo vendetta. Alle ore 20.45 la Juve Stabia affronterà l’Ascoli allo stadio Del Duca con l’intento di vendicare la sconfitta per 5-1 dell’andata e ripartire dopo il ko interno rimediato domenica scorsa contro il Perugia giunto dopo 6 risultati utili consecutivi. Mister Fabio Caserta dovrà fare nuovamente i conti con l’assenza di Troest, chiamato a scontare la seconda delle 3 giornate di squalifica rimediate dopo il cartellino rosso di Pisa. Out anche Buchel, Cissè, Mastalli e Russo, infortunati, e l'influenzato Ricci. Tra i pali, nell’ormai consueto 4-3-1-2, andrà Provedel. In difesa Tonucci potrebbe scalzare Allievi nella lotta per una maglia da titolare accanto a Fazio con Vitiello terzino destro e Germoni sulla corsia mancina. Lungo la mediana Calò sarà affiancato da Addae e Mallamo alle spalle del trequartista Bifulco. In avanti Canotto formerà il tandem offensivo con Forte. Probabile panchina per il rientrante Elia. Match, in diretta su Rai Sport, che in serie B nelle Marche ha regalato grandi gioie alla Juve Stabia, imbattuta sia durante la stagione 2011/12, quando impattò 0-0, che durante la successiva, quando si impose 4-2 grazie alle reti di Caserta, Genevier, Scognamiglio e Bruno. Particolare fu proprio la rete dell’attuale mister gialloblù che si vide respingere ben due rigori da Guarna, il primo dei quali fu ripetuto, prima di poter festeggiare il gol con un tap-in ravvicinato. L’ultimo match in assoluto risale invece al 5 agosto 2017 quando in Tim Cup i bianconeri, già in cadetteria, si imposero 3-2 contro l’allora squadra gialloblù militante in Lega Pro. Per pescare un successo dell’Ascoli in campionato bisogna invece tornare al 12 dicembre 1999, con i marchigiani che si imposero 2-1 nel girone B del torneo di serie C1.

Sfida tra l'altro resa particolare dall'aspetto che sin qui i due club hanno utilizzato tutte le 66 sostituzioni a disposizione al pari di Pisa, Venezia e Pescara. Statistica che chiaramente se da un lato appartiene a mister Caserta, dall'altro è frutto dell'operato dell'esonerato Paolo Zanetti, recentemente sostituito da Roberto Stellone. La Juve Stabia si appellerà stasera al suo essere bella di notte che a dicembre, contro il Chievo, le regalò quel successo in rimonta per 3-2 che diede il là al filotto di 6 risultati utili consecutivi interrotto domenica dal Perugia. Ad avviare quell’impresa fu il grande ex odierno Bright Addae, per 5 anni ad Ascoli tra il 2014 e il 2019 con 155 apparizioni e 8 reti collezionate tra Lega Pro e serie B, mentre passerà inosservata la presenza tra gli ospiti di Giacomo Beretta, impiegato con il contagocce da mister Piero Braglia durante la seconda parte del torneo 2011/12. Nemico numero uno sarà in tal senso il bomber Trotta, autore già di una doppietta all’esordio assoluto in quel di Livorno. Uno stimolo in più per una formazione pronta a battagliare come non mai per dimostrare di essere più forte dei torti subiti. Arbitrerà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Thomas Ruggieri di Pescara. Quarto uomo Giacomo Camplone, anch’egli proveniente dalla città abruzzese. La Juve Stabia vuole ripartire, il pungiglione è pronto a colpire. Juve Stabia (4-3-1-2): Provedel, Vitiello, Fazio, Tonucci, Germoni, Addae, Calò, Mallamo, Bifulco, Canotto, Forte. All.: Fabio Caserta.

