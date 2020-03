Cronaca

Torre del Greco - Sono 17 i contagiati. De Luca pensa alla quarantena

Ecco i numeri dei contagi nel distretto dell'ASL Na3Sud: sono 39 i contagiati e 809 le persone in isolamento precauzionale.

di sr lunedì 16 marzo 2020 - 08:22

Nella provincia a sud di Napoli sono 39 i contagiati e 809 le persone in isolamento precauzionale. Il prezzo più alto di questa emergenza lo paga Torre del Greco che conta 17 contagiati e 74 cittadini posti in isolamento. Dati che stanno facendo riflettere il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, di imporre la quarantena alla città del corallo. Una misura per limitare l'espandersi del contagio nei comuni limitrofi. Nelle prossime ora la misura potrebbe essere varata con un apposito decreto così come accaduto ieri per 4 comuni del salernitano.



Questa la tabella dei contagi nelle zone dell'ASL Na 3 Sud.







Comune

Contagiati

Isolati

Torre del Greco

17

74

Scafati

6

25

Striano

3

105

Pompei

2

32

San Giuseppe V.

2

36.

San Giorgio a C.

2

15

Castellammare

1

76

Somma Vesuviana

1

19

Ottaviano

1

43

Tracase

1

68

Terzigno

1

25

Palma Campania

1

8

Sant'Anastasia

1

13

Torre Annunziata

0



96.

Boscsoreale

0

30

Pimonte

0

4

Casola

0

2

Piano di Sorrento

0

7

Boscotrecase

0

15

Sorrento

0

14

Vico Equense

0

30.

Massalubrense

0

9

Meta

0

8

Sant'Agnello

0

9

Poggiomarino

0

9

Portici

0

8

Ercolano

0

6

Gragnano

0

20

Lettere

0

3.



