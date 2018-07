Cronaca

Sant'Antonio Abate - Grave incidente stradale, 20enne in fin di vita

Il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione del San Leonardo di Castellammare di Stabia.

di Simone Rocco giovedì 26 luglio 2018 - 20:31

Grave incidente in via Santa Maria la Carità a Sant'Antonio Abate. Uno scooter ed un'auto si sono scontrati. Ad avere la peggio Il giovane centauro rimasto ferito e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Ancora incerta la dinamica dell'incidente. Immediatamente trasportato in ospedale il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre le ferite riportate durante l'impatto. Ma nel corso delle ore però le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiederne il ricovero nel reparto di rianimazione sempre dell'ospedale San Leonardo.

Il giovane sarebbe ora in gravi condizioni e lotta per la vita e la morte. Un ennesimo incidente quello di oggi in cui le vittime sono sempre di più giovanissimi a bordo di moto. Come detto ancora incerta la dinamica che ha portato al ferimento del ventenne, un giovane originario di Sant'Antonio Abate. Sul caso indagano ora gli agenti del comune abate se.

