Cronaca

Gragnano - Chiude il Psaut di via Spagnuolo, tutti i cittadini dei Lattari dovranno recarsi al San Leonardo

Serio rischio ingolfamento per la struttura sanitaria stabiese che già accoglie quotidianamente centinaia di pazienti

di genesp giovedì 7 febbraio 2019 - 08:36

Il Punto di Primo intervento di Gragnano chiuderà il prossimo 11 febbraio. Tutti i pazienti che si recavano nella struttura di via Spagnuolo per ricevere le prime cure in casi non di estrema emergenza, dovranno usufruire dell'ospedale San Leonardo di Castellammare. A comunicare la decisione è stata proprio l'Asl che nella giornata di ieri ha diffuso un comunicato con il quale ha avvisato la cittadinanza della novità voluta dalla Direzione Generale.



E' alto quindi il rischio ingolfamento nel nosocomio stabiese che già quotidianamente registra centinaia di accessi considerato che abbraccia un territorio molto ampio che comprende tutto il comprensorio di Castellammare e spesso anche del salernitano.

La decisione non farà felice il personale del San Leonardo che deve fare i conti con i problemi ormai risaputi all'interno del pronto soccorso oltre che delle difficoltà organizzative dei reparti. Il tutto farà quindi sicuramente discutere: invece che potenziare la struttura di via Spagnuolo a Gragnano, evitando problemi al nosocomio di Castellammare, l'Asl ha deciso di chiuderlo del tutto dopo la riduzione degli orari che c'era stata già da qualche anno.