Catellammare - Coronavirus, infetto operaio Fincantieri. E' il 17esimo caso

E' un operaio del cantiere stabiese. In corso verifiche sui suoi ultimi contatti.

domenica 29 marzo 2020 - 13:45

Altro cittadino sbabiese contagiato dal Covid-19. Lo hanno appena fatto sapere la Protezione Civile della Regione Campania e l’Asl. Si tratta di un operaio di 46 anni della Fincantieri, attualmente in isolamento domiciliare insieme al suo nucleo familiare. Da giorni l’uomo accusava sintomi febbrili e problemi respiratori, ragion per cui è stato sottoposto a tampone, il cui esito nelle scorse ore è risultato positivo.



Sale così a 17 il numero dei contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia: 13 sono tuttora positivi, 3 sono deceduti, una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 137 cittadini, identificabili come casi sospetti oppure come persone venute a contatto con pazienti positivi o con altri casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.





«Nell’ultima settimana - ha detto il sindaco Gaetano Cimmino - abbiamo riscontrato una crescita dei contagi in città, in linea con l’incremento regionale. Non c’è motivo per fare allarmismi, ma ora è assolutamente vietato abbassare la guardia. Restare a casa è una condizione indispensabile per la salute di noi stessi, dei nostri cari e di tutti i cittadini. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte, nessuno escluso. Restiamo uniti, remiamo insieme. Insieme ce la faremo».

