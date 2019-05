Castellammare - Varo nave Trieste, il vice premier Di Maio promette: Â«70 milioni per FincantieriÂ». De Luca replica: Â«E' una pallaÂ»

Cronaca

Castellammare - Varo nave Trieste, il vice premier Di Maio promette: «70 milioni per Fincantieri». De Luca replica: «E' una palla»

Di Maio ha ricevuto l'affetto delle tute blu stabiesi e ha promesso 70 milioni entro il 2019. Ma De Luca è scettico

di Gennaro Esposito sabato 25 maggio 2019 - 14:26

Il vice premier Luigi Di Maio promette 70 milioni di euro per Fincantieri di Castellammare, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca si dice scettico. Dopo il varo della nave Trieste di questa mattina, botta e risposta fra governo nazionale e regionale sul futuro dell'indotto stabiese. Il ministro dello Sviluppo Economico al termine della cerimonia ha infatti promesso nuovo lavoro per tutta la città delle acque oltre che un pieno appoggio da parte del governo: «Voglio fare prima di tutto i complimenti a Fincantieri e al cantiere di Castellammare di Stabia perchè oggi si vara un'eccellenza che deve rendere orgogliosa la città e tutto il Sud. Il lavoro deve aumentare, nè diminuire e neanche rimanere lo stesso. Per questo abbiamo stanziato 110 milioni di euro per l'industria, solo 70 milioni li metterà Fincantieri per aumentare i posti di lavoro del 60%».



«Voglio salutare le famiglie stabiesi, tutta la città che ha dato il sostegno necessario a questi operai che sono la forza dell'Italia. Tutti i figli devono conoscere la professionalità dei propri padri affinchè questo lavoro venga tramandato di generazione in generazione.

Quello che hanno tra le mani queste persone è l'Italia. Ripeto non sono parole ma sono fatti: nel decreto ministeriale ci sono 70 milioni per Castellammare. Saranno erogati entro la fine del 2019 per lavorare anche di più» ha concluso Di Maio.



Poco distante dal vicepremier, De Luca si è intrattenuto con alcuni operai spiegando i progetti della Regione Campania. E non è mancata la stoccata al ministro pentastellato: «Ho paura che il governo per approvare la legge finanziaria decida di diminuire i fondi e taglieranno sulla Difesa, sull'esercito e su questi finanziamenti. Ragazzi statemi a sentire: se uno del governo vi dice che hanno stanziato i soldi, al 90% è una palla. Credeteci solamente quando li vedete. Aspettiamo due mesi prima di parlare perchè quando ci sarà la legge finanziaria finalmente capiremo. Quello che posso dire è che la Regione ha fatto già la sua parte perchè senza di noi, questa nave non sarebbe stata realizzata».