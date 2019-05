Cronaca

Castellammare - Varo nave Trieste, giornata di festa per tutta la città: grande emozione in Fincantieri

Tanti applausi per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e vice premier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

di Gennaro Esposito sabato 25 maggio 2019 - 13:44

Caschi blu emozionati, una città che si ferma per assistere ad un varo storico, la visita delle principali cariche dello Stato. E’ stata una mattina di festa a Castellammare di Stabia per il battesimo della nave Trieste, la più grande creazione dell'industria italiana che ha visto la luce nell’indotto di piazza Amendola. Un appuntamento con la storia al quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati; il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta; il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio; il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. In più presenti anche le principali autorità militari e di Fincantieri.



La nave ha toccato per la prima volta le acque stabiesi alle 11:45, dopo un cerimoniale durato diversi minuti con gli uomini dell’esercito che hanno salutato le istituzioni presenti. Il varo è stato accolto da centinaia di barche ormeggiate momentaneamente fuori al porto di Castellammare e da migliaia di stabiesi in villa comunale e in tutti i luoghi panoramici della città. Una città che si ferma per dare lustro al proprio cantiere come voleva il vicesindaco Lello Radice, scomparso solamente pochi giorni fa.

La “Giornata del Varo”, la cui prima edizione si è svolta questa mattina, è stata una sua creazione che purtroppo non è riuscito a vivere.



Non si è venuta a creare, tuttavia, l’onda anomala. In un primo momento, vista la grandezza della Trieste, si temeva la formazione di un piccolo tsunami tanto che la Capitaneria di Porto ha fatto sgomberare tutta l’area a ridosso del porto. I cittadini non hanno potuto assistere al varo dalle diverse banchine così come tutte le barche ormeggiate sono state tutte spostate all’esterno della zona portuale. Misure di sicurezza imponenti che hanno evitato problemi di qualsiasi tipo, sia per le autorità che per i semplici cittadini. La nave Trieste, al momento nelle acque stabiesi, resterà ancora per qualche giorno a Castellammare prima di partire alla volta di Palermo dove sarà completata del tutto. In quel momento inizierà a salpare per i mari del mondo portando nei diversi continenti il nome di Castellammare e del suo cantiere unico al mondo.