Cronaca

Castellammare - Tornano in azione i topi d'appartamento, svaligiate due abitazioni in via Napoli. Indaga la polizia

Nel quartiere Postiglione una banda di ladri è entrata in azione approfittando dell'assenza dei proprietari. Ennesimo furto nella periferia nord

di Gennaro Esposito lunedì 26 marzo 2018 - 08:12

Hanno approfittato dell'assenza delle famiglie e hanno svaligiato due appartamenti. Hanno portato via particolarmente i gioielli che hanno trovato nelle due abitazioni non trovando il denaro. E' tornata in azione la banda dei topi d'appartamento che ieri ha portato a termine un nuovo colpo nella periferia nord di Castellammare, in via Napoli, nel quartiere Postiglione. Dopo aver colpito particolarmente nel quartiere Cmi, con quattro furti nel giro di pochi mesi, i ladri sono tornati in azione a ridosso di Pasqua in una casa di proprietà familiare. Si tratta di una palazzina, di due piani, che è stata presa di mira dal gruppo criminale (probabilmente osservata con cura nei mesi scorsi).

Dopo aver forzato il portone, sono riusciti ad entrare senza difficoltà al primo piano dello stabile mentre, per l'abitazione al secondo piano, hanno dovuto sfondare il muro a causa della porta blindata. Amara scoperta per i proprietari che, tornati a casa nel pomeriggio della domenica delle palme, hanno dovuto fare la conta dei danni. Sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare per ricostruire la vicenda e trovare eventuali punti in comune con gli episodi dei mesi passati. Non ci sarebbero testimoni.

Gli ultimi articoli di Cronaca