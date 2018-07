Cronaca

Castellammare - Spiagge accessibili ai diversamente abili, ieri sopralluogo nei lidi del Forum Disabilità

Presenti con i membri dell'associazione anche gli Onorevoli Carmen Di Lauro e Teresa Manzo, il consigliere regionale Luigi Cirillo, il consigliere comunale Laura Cuomo e il Garante della Campania alla disabilità Giuseppe Bove

domenica 22 luglio 2018 - 12:01

Nella mattinata di ieri, il Forum della disabilità, nato dalla sensibilità di alcune associazioni e dal Forum delle Associazioni Familiari Campania, che lavora da circa un anno sul tema della disabilità a Castellammare e nei comuni limitrofi, ha visitato le spiagge di stabiesi per constatare con mano il livello di accessibilità ai disabili. «Ci siamo appellati al Sindaco Gaetano Cimmino che ieri ha presentato la neo giunta, e non poteva pertanto essere presente così come l'onorevole Antonio Pentangelo e il consigliere regionale Alfonso Longobardi, impegnato per doveri istituzionali. Tutti si sono resi disponibili a sostenere questa iniziativa. Ci hanno accompagnato invece gli Onorevoli Carmen Di Lauro, Teresa Manzo ed il consigliere regionale Luigi Cirillo, con la gentilissima ed appassionata presenza del Garante della Campania alla disabilità, Giuseppe Bove. Presente anche la consigliera comunale Laura Cuomo mentre purtroppo non ha potuto partecipare Ernesto Sica per la stessa motivazione del sindaco» spiegano i membri del Forum. «Abbiamo visitato i lidi stabiesi per verificare la possibilità di accesso per i soggetti diversamente abili. E' stata riscontrata una grande disponibilità al tema da parte di tutti i gestori degli stabilimenti.

Si e' potuto verificare che i lidi: Bagno Elena e Conte offrono l'accesso libero ai disabili ed il Bagno Elena anche ad un accompagnatore. Il bagno Elena possiede anche una sedia job per far sì che i disabili possono raggiungere la battigia e fare il bagno. Lo stabilimento Maricorderia nonostante sia attrezzato a ricevere soggetti diversamente abili necessita di autorizzazioni specifiche dal Ministero della Difesa. Il Garante si e' fatto promotore di un tavolo tecnico tra: Istituzioni, Forum e gestori per affrontare in modo più approfondito la questione ed avviare una programmazione degli interventi necessari». La giornata di ieri si è conclusa anche con un incontro con il sindaco Cimmino: «Il primo cittadino ha subito aderito alla proposta del tavolo tecnico impegnandosi ad convocarlo in tempi brevi. Ringraziamo tutti i presenti, l'Arc. Domenico Vozza dell'associazione architetti dei monti lattari per la consulenza tecnica e tutte le associazioni del Forum ma anche i singoli che sostengono questa nostra iniziativa che consideriamo fondamentale, ma la prima di molte altre».

Gli ultimi articoli di Cronaca