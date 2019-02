Cronaca

Castellammare - Rifiuti abbandonati in via Passeggiata Archeologica, ennesima discarica abusiva in città

Specialmente di notte molti cittadini abbandonano rifiuti di ogni tipo in una terra incolta in via Passeggiata Archeologica

domenica 17 febbraio 2019 - 15:22

Arrivano con le automobili cariche di rifiuti, scaricano tutto in una terra incolta e poi abbandonano velocemente l'area. E' il modus operandi di moltissimi cittadini stabiesi che hanno creato una vera e propria discarica abusiva in via Passeggiata Archeologica, a due passi dagli Scavi di Stabia. Inizialmente le classiche buste nere di spazzatura venivano abbandonate sul ciglio della strada ma negli ultimi tempi vengono lanciate al di là della recinzione presente trasformando la terra in un cumulo di rifiuti di ogni tipo, alcuni dei quali anche pericolosi.



Purtroppo il fenomeno delle discariche abusive non si riesce a depennare. Dopo i rifiuti abbandonati in via Vecchia Varano, in via Meucci e in molte altre zone della città, anche in via Passeggiata Archeologica, ogni giorno attraversata da centinaia di persone è vittima dell'inciviltà di molti stabiesi e cittadini dei Comuni vicini.

Sono già diverse le segnalazioni all'ufficio ambiente del Comune di Castellammare e anche agli uomini di Am Tecnology che presto dovranno intervenire per risolvere il problema. In compagnia della polizia municipale si sta controllando l'intero territorio comunale aprendo i sacchetti e cercando di risalire così ai proprietari per poi multarli a causa del sacchetto selvaggio. Una tecnica che potrebbe servire per contrastare i trasgressori.