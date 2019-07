Cronaca

Castellammare - Pesca abusiva nel Sarno, sequestrati 50 chili di vongole

L'operazione condotta dalla Guardia Costiera stabiese ha portato al deferimento di quattro soggetti.

mercoledì 31 luglio 2019 - 20:56

Prosegue incessante l'attività di indagine e di prevenzione sul territorio di giurisdizione finalizzata a perseguire e debellare l'attività posta in essere da una vera e propria organizzazione dedita alla pesca abusiva di vongole presso la foce del fiume Sarno, tra i comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, zona altamente inquinata anche a causa della presenza di metalli pesanti.



Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Castellamare di Stabia, coordinata dal Comandante Ivan Savarese, ha effettuato il sequestro di oltre 50 chili di vongole veraci pescate in zona non autorizzata dalla Regione Campania e particolarmente inquinata e il deferimento di quattro soggetti provenienti dall'hinterland di Napoli alla competente Procura della Repubblica di Torre Annunziata.



Le quattro persone dopo aver raccolto le vongole attraverso l'utilizzo di autorespiratori nel tratto di mare incriminato antistante lo scoglio di Rovigliano, hanno caricato il pescato su due autovetture e si sono diretti verso il casello autostradale quando sono stati bloccati dagli uomini e dai mezzi della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia che, nella flagranza dell'illecito, hanno provveduto al sequestro del pescato, delle due autovetture e delle attrezzature di pesca ivi ritrovare.





«Il rischio è sempre lo stesso, e cioè che le vongole pescate nella melma, nel tratto di mare alla foce del fiume Sarno, possano arrivare sulle tavole degli ignari consumatori - raccomandano i militari -. Per questo motivo si raccomanda la massima attenzione nell’acquisto dei molluschi bivalvi».