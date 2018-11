Cronaca

Castellammare - Maltempo, danni alla pavimentazione della Villa Comunale

Le mattonelle sono saltate fuori in seguito alle forti piogge incessanti. Aumenta così il numero dei danni in cttà.

di Davide Soccavo giovedì 1 novembre 2018 - 17:45

La pavimentazione in villa comunale inizia dare i primi segni di cedimento. Sono bastati i primi temporali autunnali per arrecare danni ad una pavimentazione completamente rifatta poco più di un anno da. E questa volta non si può certo addossare la colpa ai vandali, all’incuria o all’abbandono. Il dito, evidentemente, va puntato altrove.



Constatato il danno ora bisogna però procedere celermente a rimettere a posto il danno prima che ad uno a uno i listoni si alzino tutti. Ma non solo. Stante com’è la situazione, la pavimentazione rialzata costituisce anche un pericolo per i pedoni che passeggiano in quella zona, e precisamente nel tratto di villa comunale adiacente a via Mazzini.





Si tratta di uno dei tanti problemi riscontrati in seguito al maltempo. Dal crollo delle impalcature, alla caduta dell’albero di Viale Puglia, fino alla parete del condominio di Via Cosenza colpita da un fulmine. Pare che il numero di danni stia crescendo a dismisura. Tuttavia, la protezione civile è già intervenuta in alcuni punti della città per rimuovere eventuali ostacoli e riportare l’ordine, salvaguardando così l’incolumità delle persone.