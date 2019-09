Cronaca

Castellammare - Lesioni e resistenza, arrestato il 46enne stabiese protagonista della lite domestica

I fatti ieri sera all'Acqua della Madonna, l'uomo si sarebbe scagliato anche contro i militari dopo aver aggredito la compagna in casa: ora è in carcere.

di Francesco De Sio sabato 21 settembre 2019 - 12:09

Ieri sera vi avevamo raccontato della lite domestica in località Acqua della Madonna che ha visto coinvolta una coppia di stabiesi: l'acceso diverbio, iniziato in strada, sarebbe tuttavia degenerato tra le mura domestiche, con una presunta aggressione ai danni della donna, la quale non ha comunque esitato a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. I carabinieri della compagnia locale, giunti sul posto con una pattuglia della polizia di stato in supporto, hanno provato non senza difficoltà a far rientrare la situazione dopo l'invito dell'uomo a non intromettersi in «questioni familiari».



Il soggetto in questione, un 46enne stabiese, si sarebbe addirittura scagliato contro i militari nel tentativo di eludere il fermo imposto dagli stessi per chiarire la dinamica dei fatti.

A quel punto gli operatori, costretti dall'annosa contingenza, non hanno potuto far altro che arrestarlo con l'accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il 46enne è stato quindi caricato sulla gazzella e portato nella caserma di via De Gasperi per espletare le formalità di rito: ora si trova rinchiuso nella casa circondariale di Poggioreale. La donna, una 39enne del posto, si era avvalsa già ieri sera delle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni non destano tuttavia preoccupazione. Nulla di grave nemmeno per i carabinieri feriti, il più grave se la caverà con una prognosi di qualche giorno.

