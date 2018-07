Cronaca

Castellammare - Incidente al Corso Vittorio Emanuele, due centauri feriti

Le condizioni non sarebbero gravi. Nelle prossime ore continueranno le indagini dei caschi bianchi stabiesi per accertare eventuali responsabilità.

di Gennaro Esposito domenica 22 luglio 2018 - 15:11

Auto contro due scooter nel primo pomeriggio di oggi. In corso Vittorio Emanuele, nei pressi dell'incrocio con il vico del Carmine, due centauri sono stati colpiti da un'auto in corsa per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi dell'ospedale San Leonardo e gli agenti della polizia municipale che stanno compiendo i primi rilievi del caso.



Possibile che l'incidente sia stato causato da una precedenza non rispettata o dall'alta velocità di uno dei due uomini coinvolti.

Una delle ragazze coinvolte nel sinistro è stata condotta nel nosocomio stabiese per verificare il suo stato di salute. Le condizioni non sarebbero gravi. Nelle prossime ore continueranno le indagini dei caschi bianchi stabiesi per accertare eventuali responsabilità. La strada, chiusa per qualche minuto, è stata riaperta alla circolazione dei veicoli.

