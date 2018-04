Cronaca

Castellammare - Gli occupano la casa abusivamente. Protesta contro i giudici e si incatena ai cancelli del commissariato

«Sono 4 anni che attendo giustizia. Sono stato anche minacciato. Cosa aspettano i giudici?».

lunedì 30 aprile 2018 - 10:56

Gli hanno occupato un appartamento e relative pertinenze. Una storia che va avanti da anni e della quale se ne stanno occupando i giudici della Procura di Torre Annunziata ai quali il proprietario si è rivolto. Ma, dopo 4 anni, nulla è stato ancora risolto.



«Sono stato minacciato, ho fato oltre 10 denunce – ci ha raccontato l’uomo - La polizia mi ha sempre aiutato, ma sono 4 anni che i magistrati non prendono provvedimenti, non mi liberano l’appartamento. Protesto e chiedo ai giudici di prendere rapidamente un provvedimento di sgombero del mio appartamento».



Dopo vari e vani tentativi e richieste d’aiuto anche alle forze dell’ordine – che però poco possono fare senza una precisa disposizione della Procura – questa mattina ha inscenato una protesta in via De Gasperi.

Roberto, questo il suo nome, si è legato con una catena ai cancelli d’ingresso del commissariato di Castellammare di Stabia. Poco dopo ha accusato anche un piccolo malore e lui stesso ha allertato i medici del 118. Nel frattempo, in suo soccorso, sono giunti gli stessi agenti della polizia che hanno dimostrato di ben conoscere la storia dell’uomo. Lo hanno quindi convinto a desistere dal continuare la sua protesta, accompagnandolo poi all’interno degli uffici.

Gli ultimi articoli di Cronaca