Cronaca

Castellammare - Giovedì nero per gli stabiesi, strade allagate fin dalle prime ore del mattino. Disagi in tutta la città

Sommerso anche il centro cittadino: la pioggia non ha risparmiato nessun quartiere

di genesp giovedì 19 dicembre 2019 - 20:43

È stato un giovedì nero per Castellammare di Stabia. Dopo la pioggia copiosa delle ultime ore, sono decine le emergenze in tutto il territorio comunale. Interi quartieri sommersi dall'acqua con alcune zone off limits dalle prime ore di questa mattina. I primi problemi si sono registrati in via Fontanelle dove ormai gli allagamenti non fanno più notizia; impressionano invece le foto della villa comunale completamente inghiottita dall'acqua piovana come accaduto già qualche anno fa. Corso Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, via Gaeta ma anche piazza Umberto e via Roma sono state interessate dagli allagamenti. Commercianti e residenti sul piede di guerra considerato che per tutta la giornata hanno dovuto lottare con i disagi. A nulla è servito l'intervento della Consarno che ha provato a rimuovere il tappo di sabbia nella pompa di sollevamento nei pressi del Miramare.



Nel pomeriggio ulteriori problemi si sono registrati nella zona collinare dove diversi smottamenti hanno interessato la zona di Quisisana.

Decine le segnalazioni alla protezione civile e ai vigili del fuoco che hanno provato a fronteggiare tutte le emergenze. Si registra, inoltre, la solita esondazione del fiume Sarno che ha intrappolato nelle proprie abitazioni diverse famiglie. Sott'acqua anche l'ufficio anagrafe del Comune di Castellammare tanto che alcuni sposi hanno dovuto firmare i propri atti di matrimonio all'esterno dello stesso.



E pensare che l'allerta diramata dalla Regione Campania era di colore giallo. Nessuno si aspettava simili problemi nel territorio comunale ma il cattivo funzionamento del sistema fognario ha provocato simili disagi in tutto il territorio comunale. E intanto continua a piovere: probabilmente i disagi continueranno durante la notte. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una tregua dal meteo ma le previsioni non sono delle migliori nel weekend quando si attendono ulteriori temporali.

Castellammare - Giovedì nero per gli stabiesi, strade allagate fin dalle prime ore del mattino. Disagi in tutta la città

Condividi Facebook Twitter