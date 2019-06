Cronaca

Castellammare - Eventi estivi, pronto il bando da 80mila euro

Tre gli eventi principali: i fuochi a ferragosto, la notte bianca e la presenza di un artista del panorama musicale italiano.

di genesp mercoledì 26 giugno 2019 - 21:13

80mila euro è la cifra che ha stanziato il Comune di Castellammare di Stabia per organizzare gli eventi estivi. Grandi serate sono in programma per gli stabiesi che rimarranno in città per l'estate del 2019. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso pubblico che inviterà i partecipanti a proporre delle offerte secondo le indicazioni che saranno delineate da Palazzo Farnese.



Gli eventi, dal 1 luglio al 15 settembre, dovranno prevedere quantomeno un concerto con un grande artista, i fuochi d'artificio in occasione di Ferragosto, la notte bianca da concordare con l’associazione dei commercianti e tanti spettacoli per intrattenere il pubblico. Sarà discussa eventualmente anche la proposta lanciata dalla consigliera Barbara Di Maio che ha proposto l'installazione di un palco permanente sull'arenile per garantire l'esibizione degli artisti stabiesi nella propria città.





Progetto ambizioso, tuttavia, al quale stava lavorando l'assessore al Cultura e vicesindaco Lello Radice prima della sua scomparsa. La giunta di Gaetano Cimmino ha comunque deciso di continuare l'opera iniziata e di regalare alla città un grande cartellone che dovrebbe ripetere il successo raggiunto nel periodo natalizio. O quantomeno è questa la speranza dell'amministrazione comunale.



Per conoscere con esattezza tutte le richieste del Comune bisognerà attendere l'avviso pubblico che sarà lanciato nelle prossime ore e che chiamerà a raccolta società e associazioni come successo già nel periodo natalizio quando decine di proposte arrivarono a Palazzo Farnese. Sarà poi una commissione a decretare i nomi dei vincitori e di coloro che potranno organizzare l'evento concretamente.