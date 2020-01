Cronaca

Castellammare - Dopo i cestini in villa comunale arrivano tavoli e sedie

Un’idea sicuramente da condividere anche se già c’è chi prevede un utilizzo non consono di questi arredi.

di sr giovedì 30 gennaio 2020 - 09:45

Dopo l’installazione di nuovi cestini per favorire la raccolta differenziare e per tenere la villa comunale più pulita, questa mattina sul lungomare di Castellammare è iniziata l’installazione anche di arredi urbani.



Tavoli e sedie in pietra posizionati in vari punti della villa comunale. Un’installazione che rientra nell'ambito delle iniziative di posizionamento di nuovi arredi urbani in tutta la città.



Nei prossimi giorni, inoltre, saranno posizionati nuovi cestini nel resto della città con la contestuale sostituzione di quelli che oggi sono tutti imbustati e rotti.





Un’idea sicuramente da condividere anche se già c’è chi prevede un utilizzo non consono di questi arredi. Già oggi, soprattutto il sabato sera, le panchine e le sedute verso il mare sono prese d’assalto dai cittadini per consumare pasti all’aperto. Ora che ci sono anche i tavoli è facile prevedere che la villa comunale si trasformerà sempre più in un fast food con la conseguenza che i resti dei pasti saranno lasciati sui tavoli o, peggio ancora, a terra. Occorre, quindi, stabilire delle regole. E, soprattutto, farle rispettare.

Castellammare - Dopo i cestini in villa comunale arrivano tavoli e sedie

Condividi Facebook Twitter